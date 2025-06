Aggiungendo a questo pentolone, già di per sé ribollente, il fatto che i contenuti effettivi risultino tutt'ora poco chiari, si ottiene un terreno estremamente fertile per alimentare le critiche alle recenti strategie della Grande N in materia finanziaria. La conseguenza naturale, tuttavia, è che si rischia d'ignorare l'essenza di un pacchetto che allo stato attuale rimane ancora un grande mistero: che cos'è, davvero, Nintendo Switch 2 Welcome Tour? In occasione della prima giornata intera trascorsa in compagnia di Nintendo Switch 2 abbiamo avuto occasione di provarlo nel dettaglio: ecco tutto quello che abbiamo scoperto.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour riesce a essere al tempo stesso l'esperienza più e meno "Nintendo" che ci sia capitato d'incontrare , e non è un caso che proprio a partire dalla sua presentazione si siano scatenate diverse discussioni. Se, da una parte, la stessa idea di vendere al prezzo di 9,99€ una sorta di demo introduttiva della nuova console si è di per sé rivelata controversa, dall'altra era inevitabile che emergesse anche il parallelo con Astro's Playroom, il piccolo videogioco "collectathon" sviluppato dal Team Asobi e integrato gratuitamente all'interno di qualsiasi console PlayStation 5 con il medesimo scopo.

Tanto Giappone

I giapponesi hanno un rapporto molto particolare con i timbri: nel 1931, all'interno della stazione di Fukui, fu eretto un piccolo gazebo nel quale era possibile apporre un piccolo timbro su un foglio di carta per certificare la visita alla struttura. Da quell'istante in avanti l'intero paese è stato disseminato di postazioni analoghe interamente votate al puro e semplice collezionismo: basti pensare agli Eki Stamp, ovvero i timbri presenti nella maggior parte delle stazioni del Giappone, ma anche alle numerose varianti che sono sorte in corrispondenza di diversi punti d'interesse, come per esempio all'interno della Tokyo Tower, all'ingesso del Castello di Himeji o nei paraggi di tantissime altre attrazioni turistiche. Vi starete chiedendo, a questo punto, cosa c'entri tutto questo con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, e la risposta è molto semplice.

Il Welcome Tour è un Expo virtuale ambientato sulla superficie e all'interno di Switch 2 in cui esplorare le funzionalità della macchina

L'esperienza introduttiva a Nintendo Switch 2 consiste proprio nella raccolta di timbri: esplorando un Expo virtuale ambientato proprio sulla superficie e all'interno della console, vestendo i panni di un visitatore ripreso tramite un'inquadratura isometrica, l'obiettivo principale del giocatore è quello di recarsi presso tutti i punti d'interesse - come per esempio le levette analogiche, i pulsanti o i circuiti più importanti - per collezionare il relativo timbro in modo tale da completare ciascuno dei padiglioni disponibili, garantendosi così l'accesso alle zone successive.

Diciamo che l'area A1 corrisponde al Joy-Con 2 sinistro: per poter accedere al blocco principale della macchina toccherà esplorarne l'intera superficie localizzando tutte le piccole torrette in cui collezionare i timbri, esperienza che sulla carta si prospetta tutt'altro che esaltante. A ravvivare la situazione, infatti, ci pensano tre specifici gruppi di attività, ovvero le Prove, i Minigiochi e i Quiz, minute interazioni che al momento del completamento premiano il giocatore con un'ulteriore variante dei timbri - quelli dorati - necessari per accedere a varianti ancor più avanzate delle medesime attività.

Ai giocatori è richiesto d'esplorare ogni anfratto per scoprire le vere attività che si celano sulla console

I Quiz, anch'essi tutt'altro che esaltanti, si limitano a mostrare al giocatore una serie di nozioni scritte riguardo caratteristiche specifiche della console per poi sottoporgli un piccolo esame. Le postazioni delle Prove, invece, sono piccole attività pratiche volte a dare dimostrazione di determinate tecnologie, come per esempio il nuovo Rumble o gli altoparlanti integrati nei Joy-Con 2. I Minigiochi, infine, rappresentano come prevedibile l'elemento più interessante della ricetta, dal momento che mettono in scena applicazioni creative delle funzionalità della macchina, come la modalità mouse dei Joy-Con 2 o addirittura lo stand di sostegno, per confezionare delle piccole esperienze di gioco.