Il tutorial a pagamento Nintendo Switch 2 Welcome Tour spiegato bene nel trailer panoramico

Come saprete Nintendo Switch 2 Welcome Tour è il tutorial a pagamento della nuova console di Nintendo, in uscita domani in tutto il mondo. Costa 9,99 euro e consente di farsi un'idea completa delle funzionalità dell'hardware, in primis le novità come il simil mouse integrato nei controlli. Chiaramente, il tutto è presentato in forma davvero giocosa, come si confà a un prodotto simile e come potete vedere nel trailer pubblicato da Nintendo, che ne spiega ogni aspetto.