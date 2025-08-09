L'autore di Mortal Kombat 1 svela le vendite e chiede ai fan cosa fare con il prossimo gioco

Mortal Kombat 1 ha venduto oltre 6,2 milioni di unità , secondo quanto indicato dal capo del team Ed Boon. A gennaio 2025, il videogioco aveva piazzato 5 milioni di copie quindi vuol dire che in circa sette mesi ha venduto altri 1,2 milioni.

La serie di Mortal Kombat continua il proprio percorso e il team di sviluppo di Mortal Kombat 1 ha indicato una serie di dati relativi al videogioco , iniziando con le vendite.

Le parole del creatore di Mortal Kombat

Ed Boon ha anche spiegato che "siamo ancora focalizzati sul rifinire Mortal Kombat 1 e renderlo il nostro gioco più bilanciato." Continua poi affermando che vogliono sentire le opinioni dei giocatori per capire quali sono i quattro lottatori che hanno maggior bisogno di essere potenziati e quali sono invece i quattro lottatori che non hanno affatto bisogno di un aumento di potenza.

Nella lista di tweet che potete raggiungere dal post qui sopra, Boon indica anche quali sono i vincitori della ProKompetition 2025 dell'EVO 2025 Top 8: sempre palando del torneo ha anche condiviso un video che mostra i momenti più belli della competizione. Successivamente parla delle prossime competizioni, attese per il 15-17 agosto e il 26-28 settembre.

In chiusura, Ed Boon chiede una opinione ai giocatori riguardo al metodo di distribuzione dei contenuti aggiuntivi di Mortal Kombat, per comprendere cosa il team dovrebbe fare più avanti. Spiega infatti che sia Mortal Kombat 11 che Mortal Kombat 1 hanno proposto 12 lottatori con i Kombat Pack, ma nell'11 erano stati divisi in tre pacchetti, mentre nel capitolo più recente in 2 pacchetti.

Vi ricordiamo poi che è anche in arrivo Mortal Kombat: Legacy Kollection.