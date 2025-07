La data di uscita di Mortal Kombat: Legacy Kollection potrebbe essere trapelata dall'Xbox Store

Sappiamo che Mortal Kombat: Legacy Kollection arriverà nei negozi entro la fine dell'anno, ma nelle ultime ore potrebbe essere emersa la data di uscita precisa a causa di un possibile errore dell'Xbox Store.

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, fino a poche ore fa la pagina del gioco sul negozio digitale di Microsoft segnalava il 29 settembre come giorno di debutto della raccolta, come possiamo vedere dallo screenshot qui sotto. Successivamente è stata modificata e ora non indica più nessuna data precisa, ma ovviamente l'informazione sta già facendo il giro del web.