Il cosplay di Nefertari Bibi da One Piece firmato da yrose22 è favoloso

One Piece negli anni ha introdotto decine e decine di personaggi secondari molto apprezzati dai fan dell'opera di Eiichiro Oda e fonte d'ispirazione per i cosplayer di tutti il mondo. Tra i più gettonati c'è sicuramente Nefertari Bibi, protagonista del cosplay firmato da yrose22 che trovate qui sotto.

Principessa di Alabasta, Nefertari Bibi (o Vivi nella versione originale) viene introdotta nella storia come agente della Baroque Works con il nome in codice di Miss Wednesday e ha l'obiettivo segreto di smascherare i piani del misterioso Mr. 0 (Crocodile), che minaccia la stabilità del suo regno. In seguito diventerà parte integrante della ciurma di Rufy per una parte della storia della serie.