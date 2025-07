Marvel Cosmic Invasion presenta Silver Surfer e Beta Ray Bill con un trailer

Nel trailer è possibile vedere anche la meccanica denominata Cosmic Swap, che consente di passare istantaneamente da un personaggio all'altro per dar vita a manovre combinate di grande impatto.

Se infatti il villain principale di Marvel Cosmic Invasion sarà Annihilus , non mancheranno interi eserciti di malintenzionati pronti a supportarlo nella sua mortale invasione della Terra, e starà a noi fermare questa terribile minaccia prima che sia troppo tardi.

Nel video vediamo i due personaggi affrontare tanti nemici differenti , dalle orde di Annihilus alle truppe dell'AIM, passando infine per le letali Sentinelle, sferrando colpi devastanti e utilizzando i propri poteri per ripulire lo schermo dagli avversari.

Il nuovo trailer del gameplay di Marvel Cosmic Invasion mostra in azione due pesi massimi del picchiaduro a scorrimento firmato Tribute Games, ovverosia Silver Surfer e Beta Ray Bill .

Un tie-in molto atteso

Annunciato lo scorso marzo, Marvel Cosmic Invasion punta ad accontentare i tanti appassionati di supereroi che chiedevano da tempo un picchiaduro a scorrimento di qualità, magari memori del classico Captain America and the Avengers realizzato da Data East nel 1991.

In questo caso gli ingredienti sembrano essere quelli giusti: un team di sviluppo competente (Tribute Games, gli autori di Scott Pilgrim EX), un roster che sembra davvero ampio e con tanti personaggi anche poco conosciuti (lo stesso Beta Ray Bill, ad esempio).

E poi ovviamente non poteva mancare una modalità cooperativa, che in Marvel Cosmic Invasion sarà disponibile sia online che in locale.