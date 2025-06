Marvel Cosmic Invasion: annunciato il periodo d'uscita del beat'em up coi supereroi Marvel

Tribute Games ha fatto capolino sul palco virtuale del Day of the Devs 2025 per annunciare che Marvel Cosmic Invasion, beat'em up ispirato ai classici arcade e ambientato nell'universo Marvel, sarà pubblicato durante le festività natalizie 2025 su PC e console.

Sviluppato dallo studio di Montreal e pubblicato da Dotemu insieme a Gamirror Games, il gioco permetterà di scegliere tra 15 supereroi Marvel per combattere in svariate ambientazioni note ai fan, dalle strade di New York City fino alle profondità della Zona Negativa.