Blighted è il nuovo metroidvania dagli autori di Guacamelee!

Previsto per il 2026 su PC e console, il gioco promette un'esperienza hardcore ambientata in un "incubo western psichedelico" dove i giocatori dovranno padroneggiare il potere di una malattia che altera la realtà allo scopo di recuperare i ricordi del proprio popolo perduto.

Drinkbox Studios, il team dietro Guacamelee!, Severed e Nobody Saves the World, ha svelato durante il Day of the Devs 2025 Blighted, nuovo action-RPG metroidvania che segna una prima volta per il team canadese con un gioco tridimensionale.

La storia e le meccaniche di Blighted

La premessa narrativa di Blighted è macabra e intrigante allo stesso tempo. Nel mondo di gioco, quando una persona muore i suoi cari piantano un seme nel suo cervello, che nel tempo cresce e si trasforma in un albero che produce frutti speciali. È mangiando questi frutti che le generazioni successive possono accedere alla conoscenza e alle esperienze dei loro antenati, mantenendo vive le tradizioni e la saggezza del passato.

Questa tradizione millenaria viene interrotta dall'arrivo di Sorcisto, un essere malvagio che scopre come ottenere un potere immenso mangiando i cervelli crudi invece dei frutti degli alberi della memoria. Sorcisto devasta così l'intera comunità del protagonista, distrugge la foresta dei ricordi e scatena una malattia che altera la realtà conosciuta come "Blight" (deterioramento). Il giocatore veste i panni di un sopravvissuto a questa carneficina, con l'obiettivo di dare la caccia a Sorcisto e recuperare i ricordi del proprio popolo prima che il blight lo consumi completamente.

Proprio il sistema di blight rappresenterà una delle meccaniche più caratteristiche di Blighted, funzionando come un sistema di difficoltà dinamica che modifica costantemente nemici, giocatore e mondo circostante durante la partita. Il blight rende i nemici più aggressivi e imprevedibili, alterando al contempo la percezione che il giocatore ha del mondo di gioco. Questa malattia però non è un semplice malus, ma una volta capito come funziona i giocatori potranno provare a sopprimerla - per avere un'esperienza più semplice - o sfruttarla a proprio vantaggio per combattere con maggiore efficacia.

Una volta sconfitti i boss, i giocatori potranno divorare il loro cervello per acquisirne i ricordi e diventare più potenti, espandendo il proprio set di abilità e aprendo nuovi percorsi nel mondo di gioco. E qui subentra la parte metroidvania dell'avventura, perché con abbastanza ricordi accumulati, i giocatori potranno raggiungere ambientazioni nascoste e ottenere meccaniche di gameplay nuove. Augusto Quijano, direttore artistico di Drinkbox, ha spiegato come il passaggio al 3D rappresenti un giro di boa importante per il team, visto che per la prima volta si troverà a dover portare in un mondo tridimensionale il suo riconoscibile design dei personaggi e degli ambienti. A differenza di tanti altri giochi simili, inoltre, Blighted avrà anche una modalità cooperativa con sistema drop-in/drop-out, permettendo ai giocatori di affrontare l'intera campagna da soli o insieme a un amico. La colonna sonora di Blighted è infine affidata al compositore Jim Guthrie, artista noto nel settore dei videogiochi specialmente per le musiche di Superbrothers: Sword & Sworcery EP e Below.

Per i giocatori interessati a provare Blighted in anteprima, Drinkbox Studios sta lavorando per rendere disponibile una demo giocabile entro la fine dell'anno. Su Steam è già disponibile la pagina del gioco, mentre ulteriori dettagli su specifiche console e una data di uscita più precisa verranno rivelati nei prossimi mesi.