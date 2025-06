Annunciato Escape Academy 2, il videogioco che ci riporta a scuola di escape room

Pubblicato da iam8bit, il nuovo capitolo prende la formula originale e la evolve, trasformando l'accademia in un mondo aperto completamente esplorabile, con enigmi e segreti da scoprire nascosti in ogni angolo del campus.

Durante l'ultima edizione del Day of the Devs, il team di sviluppo Coin Crew Games ha ufficialmente annunciato Escape Academy 2: Back to School, seguito dell'apprezzato gioco di escape room che dal debutto nel 2022 ha raggiunto le 4 milioni di copie vendute.

Le novità di Escape Academy 2

La principale novità di Escape Academy 2 sta proprio nell'aver abbandonato la mappa 2D attraverso cui selezionare i vari livelli, in favore di un campus completamente esplorabile e che - stando alle parole del team - sarà un po' come un'unica gigantesca escape room, dentro cui ci saranno escape room più piccole. Questa nuova impostazione è stata introdotta proprio in risposta ai feedback ricevuti dal primo gioco, dove la richiesta più frequente da parte dei giocatori era proprio quella di poter esplorare il resto dell'accademia e vivere così l'esperienza di essere uno studente della scuola. Un po' come se fosse una Hogwarts per i fanatici delle escape room.

Durante la presentazione, gli sviluppatori hanno detto di aver tratto ispirazione da giochi come Animal Well e la serie The Legend of Zelda per quanto riguarda il modo in cui gli enigmi sono sparsi nell'open world, ma ovviamente integrando il tutto nel contesto di un'accademia di escapisti. L'obiettivo è permettere ai giocatori di muoversi liberamente tra le lezioni di escape room, e durante l'esplorazione scoprire numerose stanze in cui rinchiudersi per risolvere enigmi sempre più complessi.

L'ambientazione di Escape Academy 2 sembra mescolare alcune stanze e scenari già viste nel primo capitolo a una varietà di luoghi originali. Ogni zona è stata progettata per premiare la curiosità dei giocatori, con segreti nascosti in ogni angolo, mentre il team parla di passi avanti fatti anche nella presentazione visiva degli scenari, dall'illuminazione allo storytelling ambientale che dovrebbero offrire un maggiore senso di immersione e mistero. Interagendo con i compagni della scuola sarà poi possibile sbloccare missioni secondarie e scoprire retroscena sul mondo di gioco.

Per i giocatori interessati a provare in anteprima Escape Academy 2, gli sviluppatori hanno aperto un programma di beta testing accessibile tramite il loro server Discord ufficiale. Su Steam è già presente la pagina dedicata, e sebbene sia lecito aspettarsi un porting anche per console (dopotutto il primo capitolo è stato pubblicato anche su PlayStation, Xbox e Switch) al momento non sono state fornite informazioni ufficiali riguardo ad altre piattaforme o alla data di uscita definitiva.