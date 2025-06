LEGO Party! annunciato con un trailer: è un gioco tipo Mario Party ma tutto incentrato sui LEGO

Un primo trailer

Annunciato al Summer Game Fest 2025, il presentatore Geoff Keighley ha dichiarato per l'occasione che Lego Party! contiene ben 1 milione di mattoncini Lego, cosa effettivamente non semplice da misurare, 300 minifigure e oltre 700 trilioni di combinazioni diverse.

Insomma, sembra essere una vera e propria cornucopia di contenuti a tema LEGO, tutti da fruire attraverso brevi fiammate di gameplay in multiplayer caratterizzate dal tipico stile umoristico che conosciamo ormai bene per quanto riguarda le produzioni videoludiche legate al marchio in questione. Summer Game Fest 2025, tutti i giochi, le notizie e i trailer della conferenza dell'estate dei videogiochiNon c'è ancora una data di uscita precisa, ma LEGO Party! è previsto arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2025, dunque il suo lancio potrebbe non essere lontano, a questo punto. Per rimanere in tema, sempre durante la Summer Game Fest abbiamo visto anche il trailer di presentazione di LEGO Voyager, un altro gioco cooperativo di costruzione basato sempre sul franchise.