Possessor(s) è giocabile grazie a una demo uscita oggi

Heart Machine, lo studio dietro i celebri Hyper Light Drifter e Hyper Light Breaker, ha annunciato durante il Day of the Devs 2025 il lancio della demo di Possessor(s), il loro nuovo gioco d'azione a scorrimento pubblicato da Devolver Digital e in uscita entro la fine dell'anno. Il gioco introduce i giocatori a un mondo di orrore demoniaco interdimensionale ambientato nella città di Senzu, dove una ragazza di nome Luca deve collaborare con il demone Rem che l'ha posseduta per sopravvivere a un'apocalisse infernale. Grazie a questo patto, Luca ha ottenuto una forza sovrumana, ma questo legame forzato crea una dinamica interpersonale tesa e complicata.

Il mondo demoniaco di Possessor(s)

L'obiettivo di Luca e Rem è scalare i grattacieli di Senzu combattendo attraverso orde di demoni ferali per riuscire a fuggire dalla città. Durante questo viaggio verticale attraverso la metropoli devastata, le due protagoniste scopriranno gradualmente cosa stavano nascondendo i padroni corporativi di Senzu e ricostruiranno gli eventi che hanno portato alla catastrofe condividendo i loro ricordi del passato. Questa struttura narrativa permette di esplorare sia il presente post-apocalittico che il passato che ha portato al disastro, creando una storia stratificata e ricca di misteri da svelare.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, Possessor(s) trae ispirazione da picchiaduro a piattaforme (giochi nello stile di Super Smash Bros., per intenderci) con la promessa di offrire un'esperienza di combattimento più tecnica rispetto ai tradizionali action a scorrimento, con combo, timing precisi e movimenti che richiedono un'ottima padronanza. Sempre durante il Day of the Devs, Heart Machine ha annunciato la collaborazione con Powerhouse Animation per creare quattro cortometraggi animati che arricchiscono l'universo narrativo di Possessor(s). Ogni cortometraggio racconta la storia di come un personaggio o una creatura del gioco sia sopravvissuto agli attacchi demoniaci o sia perito durante la catastrofe, offrendo diverse prospettive e approfondendo il background del mondo di gioco. Per l'occasione è stato presentato uno dei corti, focalizzato su un docente di scuola che è sopravvissuto (più o meno) allo sterminio della propria classe.

La disponibilità immediata della demo rappresenta un'opportunità per farsi un'idea di come funzionerà Possessor(s), in vista poi dell'uscita prevista più avanti nel corso dell'anno.