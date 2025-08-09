Battlefield 6 a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S in un video, con dettagli su risoluzione e framerate

Secondo le analisi, le versioni PS5, PS5 Pro e Xbox Series X offrono due modalità grafiche: la modalità Bilanciata , che punta ai 60 fps con risoluzione 4K upscalata, e la modalità Performance , che mantiene la stessa risoluzione di output ma mira a un framerate superiore, a condizione di disporre di uno schermo a 120Hz o superiore. Su Xbox Series S è disponibile un solo preset, che propone una risoluzione upscalata a 1080p e un framerate stabile a 60 fps.

In occasione dell'open beta di Battlefield 6 , ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra le versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Series S , offrendo una prima analisi delle prestazioni in termini di risoluzione e framerate. Va tenuto presente che alcuni parametri potrebbero variare da qui al lancio ufficiale, previsto per il 10 ottobre.

Come si comporta su console Battlefield 6?

Tutte le piattaforme riescono a mantenere senza difficoltà il target dei 60 fps in modalità Bilanciata, inclusa la Series S. Per ottenere questo risultato, la risoluzione nativa dinamica oscilla tra i 635p e i 1080p su PS5 e Xbox Series X, tra i 720p e i 1440p su PS5 Pro, mentre su Series S si attesta mediamente sui 635p. La modalità Bilanciata garantisce una qualità visiva superiore, con ombre più definite, illuminazione più realistica, una resa del terreno più dettagliata e un livello generale dei dettagli più elevato.

La modalità Performance, invece, sacrifica parte della qualità visiva per offrire un framerate più elevato. Mantiene la stessa risoluzione di partenza del preset Bilanciato, ad eccezione della PS5 Pro, dove la risoluzione oscilla tra i 720p e i 1080p. In cambio, si ottiene un framerate sbloccato che, mediamente, si aggira intorno ai 90 fps su tutte le console compatibili.

Nel confronto generale, PS5 Pro si distingue per una risoluzione nativa più alta, un framerate leggermente superiore in modalità Performance e una migliore gestione della distanza visiva e degli effetti particellari. PS5 e Xbox Series X offrono prestazioni molto simili, con la console Sony che mostra un vantaggio marginale nella resa del terreno e degli effetti particellari. Series S, invece, presenta alcuni compromessi visivi, come l'assenza dei riflessi screen space, una draw distance ridotta e una qualità inferiore di illuminazione e ombre.

Nel complesso, ElAnalistaDeBits conclude che Battlefield 6, già in fase beta, risulta ben ottimizzato su tutte le piattaforme, con performance solide e un comparto grafico di ottimo livello.