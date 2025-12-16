Battlefield 6 per PS5 in promo su Amazon: il prezzo cala fino al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi promo su Battlefield 6: il titolo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Battlefield 6 porta l'esperienza bellica a un livello superiore grazie a dinamiche di armi e movimento completamente rivisitate, che rendono ogni colpo e ogni manovra più istintiva e precisa. L'obiettivo è offrire ai giocatori una sensazione di controllo totale sul campo di battaglia.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gioco offre molti modi di combattere: dalle iconiche modalità su larga scala come Conquista, Sfondamento e Corsa, fino a battaglie ambientate in luoghi memorabili come Il Cairo, Brooklyn e Gibilterra. Ogni scenario è progettato per offrire un equilibrio tra strategia, azione e dinamiche di squadra, consentendo ai giocatori di scegliere come trionfare.
Battlefield 6 propone una campagna globale, che porta i giocatori a difendere New York, assaltare le spiagge di Gibilterra e unirsi ai Marine Raiders in missioni ad alta intensità volte a salvare il mondo. La guerra totale è caratterizzata da combinazioni di caccia, carri armati, RPG e fanteria, con distruzione tattica che permette di demolire l'ambiente circostante per ottenere vantaggi strategici. Qui la nostra recensione.