0

Invincible VS Collector's Edition per PS5 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo la Collector's Edition di Invincible VS per PlayStation 5. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/12/2025
Invincible VS
Invincible VS
Invincible VS
News Video Immagini

Su Amazon è disponibile il preordine di Invincible VS Collector's Edition per PS5 a 99,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il gioco uscirà il 30 aprile 2026, mentre la consegna è prevista per il 4 maggio, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.

Contenuti della Collector's Edition

Si tratta di un'edizione da collezione perfetta per gli appassionati. I contenuti sono i seguenti:

  • Scatola da collezione
  • Custodia steelbook
  • Carte illustrate
  • Lettera del team
  • Carte collezionabili Keepsake
  • Guida al controller
  • Pacchetto DLC
  • Pass personaggi Anno Uno
  • Cosmetici Deluxe
  • Mini-fumetto Invincible n.1

Si tratta di una versione premium speciale, ricca sia di contenuti fisici che digitali. Il gioco è il brutale picchiaduro di supereroi 3v3 ambientato nell'universo di Invincible. Dovrai sferrare combo devastanti e utilizzare tattiche difensive alternate a rapidi attacchi. Le modalità di gioco sono diverse, dalla arcade alla storia, scritta da uno degli autori della serie animata. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato in anteprima.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Invincible VS Collector's Edition per PS5 è in preordine su Amazon