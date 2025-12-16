Invincible VS Collector's Edition per PS5 è in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine di Invincible VS Collector's Edition per PS5 a 99,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il gioco uscirà il 30 aprile 2026, mentre la consegna è prevista per il 4 maggio, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.
Contenuti della Collector's Edition
Si tratta di un'edizione da collezione perfetta per gli appassionati. I contenuti sono i seguenti:
- Scatola da collezione
- Custodia steelbook
- Carte illustrate
- Lettera del team
- Carte collezionabili Keepsake
- Guida al controller
- Pacchetto DLC
- Pass personaggi Anno Uno
- Cosmetici Deluxe
- Mini-fumetto Invincible n.1
Si tratta di una versione premium speciale, ricca sia di contenuti fisici che digitali. Il gioco è il brutale picchiaduro di supereroi 3v3 ambientato nell'universo di Invincible. Dovrai sferrare combo devastanti e utilizzare tattiche difensive alternate a rapidi attacchi. Le modalità di gioco sono diverse, dalla arcade alla storia, scritta da uno degli autori della serie animata. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato in anteprima.