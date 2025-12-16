Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto tante nuove vendite subito dopo i The Game Awards

Vincere tanti premi a un evento come i The Game Awards porta molti vantaggi, ma uno dei più visibili e probabilmente graditi è l'aumento delle vendite: lo può testimoniare Sandfall Interactive, autori di Clair Obscur: Expedition 33.

I dati di vendita di Clair Obscur: Expedition 33

Ad esempio, secondo Alinea Analytics le unità distribuite di Clair Obscur: Expedition 33 sono cresciute del 21% su PlayStation 5 e del 76% su Steam. Su Xbox invece la situazione pare quasi immutata, con solo un +3%, forse conseguenza del fatto che il gioco di ruolo francese è presente su Game Pass. Nel complesso, si parla di oltre 200.000 copie vendute subito dopo i The Game Awards. A ottobre, il videogioco aveva raggiunto i cinque milioni di unità vendute.

Mat Piscatella di Circana spiega invece che "la percentuale di giocatori attivi su PS, Xbox Series e Steam negli Stati Uniti che hanno interagito con il gioco è più che triplicata dal 10 al 13 dicembre. Steam negli Stati Uniti ha registrato l'incremento maggiore. Per il 13 dicembre, Circana rileva che gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto il 13° posto su Steam, il 30° su PlayStation e il 33° su Xbox, tutti negli Stati Uniti."

Per rendere più chiara la questione, Piscatella ha dichiarato a GameSpot che "in questo esempio, per coinvolgimento si intende chiunque abbia avviato il gioco. Se qualcuno ha solo guardato il menu o ha giocato per 24 ore di fila, viene conteggiato. Per giocatore attivo si intende la percentuale di tutte le persone che hanno giocato a qualsiasi gioco quel giorno su PS, XBX o Steam".

Probabilmente è stato di grande aiuto anche l'arrivo del DLC gratuito: secondo SteamDB, Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto un picco di 56.993 giocatori contemporanei nel fine settimana, il risultato migliore sin da giugno 2025, pochi mesi dopo l'uscita.

Segnaliamo infine che Clair Obscur: Expedition 33 è in promozione su Amazon al suo minimo storico.