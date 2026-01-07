Dragon Quest 7 avrà anche 25 anni ma Square Enix è pronta a bannarvi se fate spoiler su Reimagined

Dragon Quest 7 ha 25 anni oramai e si potrebbe affermare che chiunque sia interessato abbia un'idea di quale sia la sua trama. Secondo Square Enix, però, gli spoiler sono un grosso problema ed è pronta a reagire in modo severo.
L'editore ha infatti condiviso una serie di linee guida per la condivisione di immagini, video e dirette live dedicate a Dragon Quest 7 Reimagined, spiegando ad esempio di indicare il copyright, dando credito a Armor Project, Bird Studio e Square Enix per il progetto. Ha però richiesto anche di omettere certi dettagli.
Cosa ha detto Square Enix sugli spoiler in Dragon Quest 7
Le linee guida di Square Enix stabiliscono che ai giocatori non è consentito pubblicare compilation di cutscene né creare gallerie di screenshot. Per quanto riguarda il gioco in sé l'editore chiede: "Per favore, niente spoiler. Per non rovinare il divertimento degli altri giocatori, è necessario contrassegnare chiaramente con un avviso di spoiler tutti i contenuti che includono dettagli di importanti sviluppi della trama."
Aggiunge inoltre: "Si prega di astenersi dal trasmettere in diretta o dal pubblicare video/immagini di gameplay dopo la battaglia contro il boss nel Malign Shrine: Throne Room fino al 5 febbraio 2026."
Se si sceglie di ignorare questa o qualsiasi altra restrizione, Square Enix afferma che potrebbe arrivare a bannare l'utente dall'utilizzo di Dragon Quest 7 Reimagined, avvertendo: "Se non si rispettano queste linee guida, Square Enix può, oltre a opporsi all'uso dei materiali, sospendere temporaneamente o permanentemente l'utente dall'utilizzo del gioco."
Sebbene sia buffo richiedere un "no spoiler" per un gioco che ha quasi 26 anni, va detto che Dragon Quest 7 Reimagined modificherà il gioco in modo sostanziale, sulla base di quanto sappiamo fino ad ora, quindi ha senso. Inoltre, Square Enix aveva fatto la stessa richiesta per i remake HD-2D dei primi due Dragon Quest lo scorso anno.
Vi lasciamo infine alla sequenza introduttiva di Dragon Quest 7 Reimagined che annuncia la demo.