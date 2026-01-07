Dragon Quest 7 avrà anche 25 anni ma Square Enix è pronta a bannarvi se fate spoiler su Reimagined

Dragon Quest 7 ha 25 anni oramai e si potrebbe affermare che chiunque sia interessato abbia un'idea di quale sia la sua trama. Secondo Square Enix, però, gli spoiler sono un grosso problema ed è pronta a reagire in modo severo.

L'editore ha infatti condiviso una serie di linee guida per la condivisione di immagini, video e dirette live dedicate a Dragon Quest 7 Reimagined, spiegando ad esempio di indicare il copyright, dando credito a Armor Project, Bird Studio e Square Enix per il progetto. Ha però richiesto anche di omettere certi dettagli.