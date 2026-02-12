Dragon Quest 7 Reimagined conquista il Giappone: lancio impressionante per il remake

Famitsu ha pubblicato la classifica di vendita settimanale sui videogiochi in Giappone, che mostra il dominio assoluto di Dragon Quest 7 Reimagined, il quale ha conquistato il mercato occupando da solo le prime tre posizioni.
Si tratta di un risultato piuttosto prevedibile, considerando la popolarità della serie particolarmente in patria, ma comunque davvero notevole se si pensa anche alla concorrenza data da altre uscite come quella di Nioh 3, che si è dovuto accontentare del quarto posto.
Vediamo dunque la classifica software della settimana in Giappone:
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) - 177,653 (New)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) - 160,101 (New)
- [PS5] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) - 118,798 (New)
- [PS5] Nioh 3 (Koei Tecmo, 02/06/26) - 40,570 (New)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 10,875 (2,816,021)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 8,302 (8,370,523)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) - 8,089 (61,007)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami, 11/13/25) - 5,500 (267,814)
- [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) - 5,029 (1,606,811)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) - 4,848 (496,272)
Dragon Quest 7 Reimagined ha totalizzato 456.552 su tutte le piattaforme, superando ampiamente le circa 40.000 di Nioh 3, praticamente le uniche novità di rilievo in classifica.
La classifica hardware
Per quanto riguarda la classifica hardware, la situazione resta più o meno quella già vista in precedenza, con Nintendo Switch 2 a dominare il panorama console in Giappone, superando ampiamente la concorrenza.
Nintendo Switch 2 ha venduto 65.807 unità nella settimana, a cui si aggiungono le oltre 12.000 unità di Nintendo Switch 1, che evidentemente continua comunque a vendere.
PS5 vende una quantità di console paragonabili a Switch 1, visto che si ferma a circa 12.000 unità o poco meno, come vediamo nella classifica:
- Switch 2 - 65,807 (4,372,893)
- PlayStation 5 Digital Edition - 5,869 (1,177,938)
- Switch Lite - 5,240 (6,853,890)
- PlayStation 5 - 3,784 (5,887,850)
- Switch - 2,235 (20,240,078)
- PlayStation 5 Pro - 1,477 (321,003)
- Switch OLED Model - 1,417 (9,432,854)
- Xbox Series X Digital Edition - 1,049 (27,159)
- Xbox Series X - 186 (340,862)
- PlayStation 4 - 22 (7,930,239)
- Xbox Series S - 18 (323,961)
La settimana in questione è quella compresa tra il 2 e l'8 febbraio 2026 in Giappone.