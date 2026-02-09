1

Nioh 3 e Dragon Quest 7 Reimagined partono bene in UK, ma non abbastanza da conquistare la vetta

Nioh 3 e Dragon Quest VII Reimagined debuttano forte nella classifica UK, ma non superano EA Sports FC 26 e Mario Kart World.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/02/2026
Lo scontro con un Oni in Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Dopo un inizio d'anno a rilento, con l'arrivo di febbraio il ritmo delle nuove uscite videoludiche ha finalmente ripreso a ingranare. Lo conferma la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito dell'ultima settimana, che vede due titoli debuttanti nelle primissime posizioni.

Parliamo di Nioh 3 e Dragon Quest 7: Reimagined, piazzatisi rispettivamente al terzo e al quarto posto. Per quanto riguarda il remake del JRPG di Square Enix, apprendiamo che le vendite si sono concentrate soprattutto su PS5 (38%) e Nintendo Switch 2 (37%), seguite da Nintendo Switch (22%) e infine da Xbox Series (3%).

Non basta per battere EA Sports FC 26 e Mario Kart World

Nonostante si tratti di due delle novità più attese di febbraio, Nioh 3 e Dragon Quest 7: Reimagined non sono riusciti a scalzare EA Sports FC 26, che torna in prima posizione compiendo un balzo impressionante dalla quindicesima alla prima posizione in una sola settimana, né Mario Kart World, stabile al secondo posto. L'unico altro debutto della settimana è My Hero Academia: All's Justice, che però non va oltre il ventisettesimo posto.

Qui sotto trovate la top 20 inglese di questa settimana:

  1. EA Sports FC 26
  2. Mario Kart World
  3. Nioh 3
  4. Dragon Quest VII: Reimagined
  5. Animal Crossing: New Horizons
  6. Leggende Pokémon: Z-A
  7. Minecraft
  8. Grand Theft Auto V
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Donkey Kong Bananza
  11. Call of Duty: Black Ops 7
  12. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  13. Nintendo Switch Sports
  14. Super Mario Party Jamboree
  15. Monster Hunter Wilds
  16. Just Dance 2026 Edition
  17. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  18. Super Mario Bros. Wonder
  19. The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
  20. Battlefield 6
