Nioh 3 e Dragon Quest 7 Reimagined partono bene in UK, ma non abbastanza da conquistare la vetta

Dopo un inizio d'anno a rilento, con l'arrivo di febbraio il ritmo delle nuove uscite videoludiche ha finalmente ripreso a ingranare. Lo conferma la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito dell'ultima settimana, che vede due titoli debuttanti nelle primissime posizioni.

Parliamo di Nioh 3 e Dragon Quest 7: Reimagined, piazzatisi rispettivamente al terzo e al quarto posto. Per quanto riguarda il remake del JRPG di Square Enix, apprendiamo che le vendite si sono concentrate soprattutto su PS5 (38%) e Nintendo Switch 2 (37%), seguite da Nintendo Switch (22%) e infine da Xbox Series (3%).