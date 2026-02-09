Nioh 3 e Dragon Quest 7 Reimagined partono bene in UK, ma non abbastanza da conquistare la vetta

Dopo un inizio d'anno a rilento, con l'arrivo di febbraio il ritmo delle nuove uscite videoludiche ha finalmente ripreso a ingranare. Lo conferma la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito dell'ultima settimana, che vede due titoli debuttanti nelle primissime posizioni.
Parliamo di Nioh 3 e Dragon Quest 7: Reimagined, piazzatisi rispettivamente al terzo e al quarto posto. Per quanto riguarda il remake del JRPG di Square Enix, apprendiamo che le vendite si sono concentrate soprattutto su PS5 (38%) e Nintendo Switch 2 (37%), seguite da Nintendo Switch (22%) e infine da Xbox Series (3%).
Non basta per battere EA Sports FC 26 e Mario Kart World
Nonostante si tratti di due delle novità più attese di febbraio, Nioh 3 e Dragon Quest 7: Reimagined non sono riusciti a scalzare EA Sports FC 26, che torna in prima posizione compiendo un balzo impressionante dalla quindicesima alla prima posizione in una sola settimana, né Mario Kart World, stabile al secondo posto. L'unico altro debutto della settimana è My Hero Academia: All's Justice, che però non va oltre il ventisettesimo posto.
Qui sotto trovate la top 20 inglese di questa settimana:
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Nioh 3
- Dragon Quest VII: Reimagined
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Mario Kart 8 Deluxe
- Donkey Kong Bananza
- Call of Duty: Black Ops 7
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Party Jamboree
- Monster Hunter Wilds
- Just Dance 2026 Edition
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Super Mario Bros. Wonder
- The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
- Battlefield 6