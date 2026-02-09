L'annuncio di Assassin's Creed 4: Black Flag Remake pare sia vicino, forse anche l'uscita

Sembra che il vociferato Assassin's Creed 4: Black Flag Remake sia particolarmente vicino, considerando che l'annuncio sarebbe imminente e anche il lancio dovrebbe seguire a breve, sebbene pare non sia previsto all'interno del vociferato State of Play in arrivo.
È da un po' che si parla del remake del quarto capitolo della serie, che nel frattempo pare abbia assunto anche il titolo di Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced, progetto che ormai dovrebbe essere in dirittura d'arrivo e previsto per quest'anno, per non dire questo periodo.
In questo caso c'è l'affidabile insider Shinobi602 a riferire che annuncio e data di uscita dovrebbero essere entrambi vicini, dunque potrebbe trattarsi di una questione di giorni ormai.
Un atteso remake
Interessante il fatto che l'insider abbia specificato che l'annuncio non sarebbe previsto per il presunto State of Play prossimo, di fatto corroborando ulteriormente l'idea ormai diffusa che Sony abbia intenzione di tenere una presentazione ufficiale in questi giorni, forse nella data specifica che sta emergendo in queste ore, ovvero il 12 febbraio.
In ogni caso, la presentazione in questione non dovrebbe contenere riferimenti ad Assassin's Creed 4: Black Flag Remake, che dovrebbe dunque essere mostrato in un'altra occasione, ma anche quella molto vicina.
A seguire, non a grande distanza, dovrebbe arrivare anche il lancio sul mercato per questo rifacimento di uno dei capitoli più apprezzati dell'intera serie di Ubisoft, che verrebbe riproposto in forma moderna.
Oltre a un rifacimento grafico generale, il presunto remake dovrebbe proporre anche alcune variazioni nel gameplay per essere maggiormente fruibile e forse rimuoverebbe tutte le parti relative al periodo contemporaneo, con una scelta che fa discutere ma sembra ormai in linea con l'approccio generale della serie.