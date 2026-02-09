L'annuncio di Assassin's Creed 4: Black Flag Remake pare sia vicino, forse anche l'uscita

Sembra che il vociferato Assassin's Creed 4: Black Flag Remake sia particolarmente vicino, considerando che l'annuncio sarebbe imminente e anche il lancio dovrebbe seguire a breve, sebbene pare non sia previsto all'interno del vociferato State of Play in arrivo.

È da un po' che si parla del remake del quarto capitolo della serie, che nel frattempo pare abbia assunto anche il titolo di Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced, progetto che ormai dovrebbe essere in dirittura d'arrivo e previsto per quest'anno, per non dire questo periodo.

In questo caso c'è l'affidabile insider Shinobi602 a riferire che annuncio e data di uscita dovrebbero essere entrambi vicini, dunque potrebbe trattarsi di una questione di giorni ormai.