Assassin's Creed Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: è il remake in arrivo?

Il database ufficiale del PEGI , il sistema di classificazione dei videogiochi per contenuti e fasce d'età del pubblico, ha recentemente pubblicato una pagina relativa ad Assassin's Creed Black Flag Resynced , titolo ancora misterioso ma che potrebbe essere il vociferato remake del quarto capitolo della serie.

Annuncio ai TGA 2025?

Il remake del quarto capitolo potrebbe dunque chiamarsi Assassin's Creed Black Flag Resynced, con un titolo che richiama un po' il sistema dell'Animus e la "sincronizzazione" che il protagonista effettuava con i vari personaggi all'interno delle diverse epoche storiche.

In questo senso, l'uso del termine "Resynced", sebbene inusuale, avrebbe particolare senso e sarebbe una scelta piuttosto azzeccata, vista la situazione.

In effetti non è la prima volta che il nome emerge tra le voci di corridoio, considerando che qualche settimana fa una segnalazione su questo titolo era già stata riportata, all'interno di un avviso sul fatto che fosse una "fiction ad ambientazione storica, creato da un team composto da persone con differenti religioni e idee".

A questo punto è possibile che un annuncio in questo senso possa emergere nel corso dei The Game Awards 2025 questa settimana. Per quanto riguarda la serie, di recente abbiamo visto Assassin's Creed Shadows arrivare su Nintendo Switch 2.