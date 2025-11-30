Spuntano nuovi dettagli sul remake di Assassin's Creed: Black Flag

La data di uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake è al centro di un nuovo report: sarebbe vicinissimo

Non è finita qui: stando alle informazioni giunte al leaker, la mappa del remake di Assassin's Creed: Black Flag verrà migliorata : non cambieranno le dimensioni, ma il livello di dettaglio degli scenari sarà superiore e potremo cimentarci con un maggior numero di attività.

Nello specifico, j0nathan ha parlato di effetti meteo simili a quelli presenti appunto in Shadows e dell'assoluta mancanza di tempi di caricamento , nonché di un'interfaccia ridisegnata per quanto concerne i menu di gioco.

Si comincia con i remake?

L'anno scorso Yves Guillemot ha rivelato che vari capitoli di Assassin's Creed hanno remake già in sviluppo, dunque Black Flag sarà solo il primo di una lista di prodotti che puntano a reimmaginare gli episodi classici della saga, dotandoli di un comparto tecnico al passo coi tempi ed eventualmente di migliorie sotto il profilo del gameplay.

Abbiamo già parlato di cosa vorremmo dai remake di Assassin's Creed, e la speranza è che Ubisoft in qualche modo ci ascolti, perché il potenziale di questi rifacimenti è davvero enorme e una realizzazione adeguata potrebbe assolutamente rilanciare le quotazioni dell'azienda francese dopo un periodo non facile.