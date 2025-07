Assassin's Creed 4: Black Flag riceve nuove funzionalità su Steam, facendo pensare al Remake

Sono tutte funzionalità con erano presenti nella versione iniziale e fanno nuovamente emergere le voci su una rielaborazione di qualche tipo in arrivo per il capitolo Ubisoft.

Si tratta di caratteristiche tecniche nuove, che non erano presenti nella versione originale del gioco e dovrebbero essere introdotte attraverso aggiornamenti, in particolare vengono rilevate da SteamDB le seguenti funzionalità :

Uno dei capitoli più amati

A dire il vero, il fatto che queste nuove caratteristiche siano state introdotte nella pagina della versione già esistente di Assassin's Creed 4 Black Flag fa pensare che il tutto si limiti a un possibile aggiornamento di questa, ma è comunque difficile spegnere dei rumor che durano ormai da anni.

Il fatto è che il remake del titolo in questione riecheggia nelle voci di corridoio ormai da diverso tempo, e ci sarebbero anche diverse testimonianze che sembrano affidabili a supporto, sebbene ovviamente Ubisoft non l'abbia mai annunciato in via ufficiale.

In precedenza, lo stesso CEO della compagnia, Yves Guillemot, aveva suggerito la possibilità di remake e rielaborazioni di titoli noti.

Nella fattispecie, Assassin's Creed 4 Black Flag rappresenta uno dei capitoli più amati della celebre serie e rappresenterebbe dunque un potenziale soggetto ideale per operazioni di rielaborazione. In base a varie voci di corridoio precedenti potrebbe essere in sviluppo da tempo, con una conferma recente che sembrerebbe essere arrivata dal doppiatore di Edward Kenway.