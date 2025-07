Clair Obscur: Expedition 33 usa KawaiiPhysics, sorprendendo lo stesso autore del software, ex-Capcom

Clair Obscur: Expedition 33 è costruito su Unreal Engine e utilizza KawaiiPhysics per simulare elementi di fisica all'interno del suo mondo, cosa che emerge guardando i titoli di coda e che ha piacevolmente sorpreso lo stesso autore del software, un ex-Capcom.

Kazuya Okada, noto anche come "Okazu", è un ex-membro di Capcom e successivamente di Epic Games che è ora diventato uno sviluppatore indipendente, autore di un plugin per Unreal Engine in grado di applicare una sorta di simulazione di fisica, sebbene molto basilare.

Si tratta di KawaiiPhysics, una soluzione open source utilizzata da diversi titoli soprattutto in ambito indie, la quale simula alcuni elementi di fisica per scopi principalmente estetici, come il movimento dei capelli o dei tessuti (peraltro con un effetto in certi casi piuttosto stilizzato e non molto realistico ma peculiare, come visibile proprio con alcune capigliature di Clair Obscur).