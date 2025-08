Per il director di Clair Obscur: Expedition 33 ci sono ancora troppi pregiudizi verso i JRPG a turni

Nonostante le ovazioni di critica e pubblico e il successo commerciale di Clair Obscur: Expedition 33, secondo Guillarme Broche, CEO e creative director di Sandfall Interactive, c'è ancora troppo pregiudizio verso il sottogenere dei giochi di ruolo giapponesi.

Intervistato da Automaton, Broche ha spiegato che a suo avviso titoli come Clair Obscur e pochi altri, come la serie Persona, rappresentino un'eccezione e non la regola, e ci vorranno ulteriori sforzi e tempo per riportare i JRPG alla popolarità di un tempo, dopo il declino iniziato con l'era HD.