Apple pronta a investire altri 100 miliardi negli Stati Uniti: l’annuncio di Trump scuote il mercato

L'annuncio, che dovrebbe arrivare ufficialmente oggi dalla Casa Bianca, rappresenta una mossa importante in un contesto segnato da continue minacce tariffarie e da una pressione politica crescente affinché le grandi aziende tech riportino le catene di produzione all'interno dei confini nazionali. Apple non ha ancora commentato pubblicamente la notizia.

Fino a oggi, i progetti americani dell'azienda hanno incluso impianti per l'assemblaggio di server, la produzione di componenti in Texas e la creazione di una academy dedicata alla formazione industriale in Michigan. Tuttavia, resta incerto se i nuovi fondi saranno destinati a iniziative simili o a un eventuale tentativo di riportare la produzione di dispositivi consumer, come gli iPhone, negli Stati Uniti.