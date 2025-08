Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 richiederanno Secure Boot su PC per giocare

Nel caso dello sparatutto di Electronic Arts, la conferma è arrivata tramite un post sul sito ufficiale del gioco, in cui la compagnia spiega che ha deciso di "imporre Secure Boot come requisito per giocare a Battlefield 6 su PC" in quanto garantisce " maggiore sicurezza durante il gioco e l'utilizzo di nuove funzioni anti-cheat in Battlefield".

Le versioni PC di Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 richiederanno obbligatoriamente il Secure Boot , una funzionalità di sicurezza integrata nel firmware UEFI dei computer moderni progettata per impedire l'avvio di software non autorizzato o potenzialmente dannoso.

Call of Duty: Black Ops 7 richiederà anche il TPM 2.0

Sebbene la misura sia pensata per contrastare i cheat in modo più efficace, non tutti gli utenti sono favorevoli all'obbligatorietà del Secure Boot. Molti PC non lo hanno attivo di default, oppure utilizzano firmware legacy, e le operazioni per abilitarlo - pur non essendo particolarmente complesse - variano da produttore a produttore. Inoltre, alcuni utenti vedono questa scelta come un tentativo da parte di EA di esercitare un controllo eccessivo sull'hardware, andando oltre la semplice protezione del gioco.

Per loro abbiamo una brutta notizia, visto che poche ore fa Activision ha annunciato che anche Call of Duty: Black Ops 7 richiederà obbligatoriamente Secure Boot e TPM 2.0 per giocare su PC. Quest'ultimo è un microchip dedicato alla sicurezza dei dati, presente nella maggior parte delle schede madri prodotte nell'ultimo decennio.

Black Ops 6 inizierà a integrare queste funzionalità a partire dalla Stagione 5, ma non saranno ancora obbligatorie. Tuttavia, al lancio di Black Ops 7 nel 2025, entrambe le impostazioni saranno indispensabili per avviare il gioco.

"Attualmente, né TPM 2.0 né Secure Boot sono richiesti per giocare ai titoli di Call of Duty già disponibili", recita la pagina di supporto del sito ufficiale di Call of Duty. Tuttavia, entrambi saranno obbligatori al lancio di Call of Duty: Black Ops 7 nel 2025. Mantenere queste impostazioni attive garantisce un'esperienza di gioco equa e divertente per tutti i giocatori."