Battlefield 6 potrà essere provato presto: ecco le date ufficiali della beta, in due sessioni

Sono due weekend del mese ormai in partenza, per la precisione queste sono le date delle due sessioni di beta per Battlefield 6 in agosto :

Due beta aperte a tutti

In entrambi i casi si tratta di beta aperte e pubbliche, dunque non dovrebbero richiedere registrazione e possono essere provate da tutti, con ulteriori informazioni più specifiche che verranno fornite nei prossimi giorni.

In effetti, si tratta praticamente delle stesse informazioni che erano state diffuse in precedenza dal giornalista Tom Henderson sulle date di closed e open beta di Battlefield 6, ora confermate in via ufficiale da EA.

Per il resto, in questa serata DICE ed EA hanno anche annunciato la data di uscita ufficiale e tante novità sul nuovo e atteso capitolo della serie di sparatutto multiplayer, in arrivo il 10 ottobre e che sembra davvero rappresentare un produzione di enorme importanza per il publisher e per il genere stesso.

Tra le informazioni emerse c'è la presenza di una campagna single player, il ritorno del sistema di classi tipico della serie e della "distruzione tattica" degli scenari, varie mappe e modalità multiplayer e il ritorno di Portal, la modalità già emersa per Battlefield 2042.