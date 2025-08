Starfield potrebbe ricevere un vero sistema di viaggio spaziale, secondo le scoperte dei fan

Starfield è un massiccio gioco di ruolo spaziale nel quale non si può realmente viaggiare nello spazio (o meglio, richiede molto tempo e non serve a nulla) e non si può manualmente atterrare su un pianeta , ma i fan ora sperano che questa funzionalità sia in fase di preparazione. Il motivo?

Cosa è stato scoperto su Starfield nelle linee di codice

Un nuovo update di Starfield è arrivato per tutti, dopo un breve periodo in versione Steam Beta, e si è occupato principalmente di correggere dei crash e sistemare la stabilità del videogioco, oltre a migliorare i menù della modalità Creations e altri elementi. Sono tutte cose utili, ma niente di eclatante. I fan però sono interessati a ciò che non è visibile agli occhi del giocatore medio.

I riferimenti nelle linee di codice di Starfield

Su Reddit, l'utente Zealousideal-Buyer-7 ha condiviso delle immagini delle linee di codice che pare siano state scoperte all'interno dell'ultimo paio di aggiornamenti di Starfield e che suggeriscono che Bethesda potrebbe "aggiungere la molto richiesta funzione di viaggio interplanetario".

Continuano spiegando che pare che "Bethesda stia lavorando a un vero viaggio spaziale per i prossimi aggiornamenti. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Bethesda è rimasta in silenzio lavorando a questi aggiornamenti".

Il motivo per cui il fan pensa questo è che ci sono nelle linee di codice frasi del tipo "OnShipCruiseArrival" (all'arrivo della navetta in modalità crociera), "cruise mode" (modalità crociera) e "ablsSpaceCruiseEvent", legati a una serie di script modificati aggiornati tra maggio e oggi.

Ovviamente non è affatto detto che questi dettagli vogliano veramente dire ciò che gli appassionati pensano. Ricordiamo che Bethesda ha "novità" in arrivo per Starfield, indicando entro quanto le presenterà.