Starfield avrebbe un periodo di uscita su PS5, contemporaneo alla seconda espansione

Starfield uscirà su PS5 nella primavera del 2026: lo riferiscono alcune fonti che parlano anche di come il titolo Bethesda farà il proprio debutto sulla console Sony in contemporanea con il lancio della seconda espansione.

L'esclusiva Xbox abbraccerà dunque la strategia multipiattaforma di Microsoft, come si vocifera ormai da diverso tempo, ma non nel corso di quest'anno: secondo i rumor, bisognerà attendere un po' più a lungo, nell'intervallo che va da marzo a giugno del 2026.

Le stesse fonti sostengono che la versione PS5 di Starfield non verrà annunciata alla Gamescom 2025, ma un annuncio ci sarà: l'idea è quella di procedere in maniera tradizionale e non con uno shadow drop, come accaduto di recente con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

I piani sono soggetti a eventuali modifiche, come sempre accade, ma in questo momento, come detto, il percorso stabilito da Microsoft è quello che vedrà l'arrivo di Starfield su PS5 nella primavera del prossimo anno