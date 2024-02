Starfield starebbe per arrivare su PS5, stando a delle voci di corridoio

Stando a un report di XboxEra, testata specializzata in fatti Xbox, Starfield potrebbe presto arrivare su PS5. Jon "Sikamikanico" Clarke, che ha realizzato lo scoop, ha parlato con delle fonti interne a Xbox, che hanno chiesto di rimanere anonime perché non autorizzate a divulgare queste informazioni, citando due giochi già rumoreggiati come in procinto di diventare multipiattaforma: Hi-Fi Rush e Sea of Thieves, cui hanno aggiunto il gioco di ruolo spaziale di Bethesda.

Lanciato ad agosto 2023, Starfield ha fatto decisamente parlare di sé, superando i sei milioni di giocatori in una settimana. Ora potrebbe arrivare sulla piattaforma rivale di Xbox. Quando? Stando alle fonti di Xboxera, dopo il lancio di Shattered Space, la prima espansione del gioco, in arrivo su Xbox e PC entro il 2024.

Microsoft avrebbe inoltre investito in altri devkit di PS5 per supportare lo sviluppo.