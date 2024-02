Steam Next Fest, la nuova edizione comincia domani: tante demo in arrivo gratis

La nuova edizione dello Steam Next Fest comincerà domani, 5 febbraio, alle 19.00, e ci terrà compagnia per una settimana, fino al 12 febbraio, mettendo a disposizione degli utenti tantissime demo gratis dei giochi in arrivo.

L'ultimo appuntamento con lo Steam Next Fest, lo scorso ottobre, è stato accolto con grande entusiasmo, celebrando i numerosi titoli destinati ad approdare sulla piattaforma Valve e consentendo ai giocatori di provarli in anteprima.

"Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di più giorni dei giochi in arrivo", si legge sul sito ufficiale. "Esplora e gioca a centinaia di demo, scegli tra decine di trasmissioni in diretta da seguire e chatta con gli sviluppatori sui loro giochi."