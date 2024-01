Steam stabilisce un nuovo record di utenti contemporaneamente connessi alla piattaforma

Steam ha stabilito un nuovo record di utenti contemporaneamente connessi online alla piattaforma, raggiungendo nelle ore scorse 33.675.229 giocatori online, di cui 10.837.140 impegnati effettivamente all'interno dei giochi.

In questa domenica 7 gennaio alquanto bigia, sia per il tempo meteorologico che per la conclusione delle feste natalizie, evidentemente in molti hanno deciso di lanciarsi nei videogiochi su PC per non pensare alla conclusione del periodo d'oro di pandori e panettoni.

Come riportato su SteamDB, la piattaforma Valve ha dunque raggiunto un nuovo e ragguardevole traguardo nelle ore scorse, avendo stabilito il suo record assoluto di utenti connessi, almeno da quando si è iniziato a tenere traccia di questi dati.