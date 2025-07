Intel annuncia 24.000 licenziamenti e abbandona i siti in Europa

Intel ha annunciato oltre 24.000 licenziamenti nell'ambito di un drastico piano di ristrutturazione che da qui alla fine dell'anno porterà l'azienda a ridurre in maniera sostanziale il proprio organico, al fine di diminuire i costi e snellire la struttura aziendale.

Non solo: la compagnia abbandonerà i siti in Europa, rinunciando agli investimenti effettuati per gli impianti in Germania e Polonia, già sospesi nel 2024 e ora ufficialmente abbandonati: una scelta che pone fine alle ambizioni produttive nel Vecchio Continente, a quanto pare ora considerato meno rilevante.

L'azienda sta trasferendo le attività di assemblaggio e test dal Costa Rica a Vietnam e Malesia, dove può contare su una rete produttiva più efficiente e già rodata, mentre negli Stati Uniti procede a rilento la costruzione del mega impianto in Ohio: l'idea è quella di ottimizzare le fabbriche esistenti anziché puntare all'espansione.

A fronte di queste notizie, sorprende che Intel abbia totalizzato ricavi per 12,9 miliardi di dollari, superando le stime di Wall Street nonostante perdite pari a 2,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2025.