Intel amplia il supporto XeSS 2 a tutti: frame generation e bassa latenza ora anche su GPU NVIDIA e AMD

Intel ha rilasciato la versione 2.1 dell'SDK del suo XeSS 2, portando le funzionalità principali della tecnologia anche sulle GPU NVIDIA, AMD e Qualcomm. Nello specifico si parla della generazione di frame XeSS, abbinata alla tecnologia Xe Low Latency, che permettono di migliorare la fluidità delle immagini nei videogiochi, offrendo un'esperienza più stabile anche in situazioni di elevato carico grafico.

Il nuovo SDK rende queste funzionalità disponibili su tutte le schede che supportano Shader Model 6.4, requisito tecnico necessario per l'attivazione. Resta escluso l'utilizzo di XeLL come componente standalone sulle GPU non Intel, ma la funzione sarà comunque operativa all'interno di XeSS 2 Frame Generation.