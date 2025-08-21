I giochi gratis dell'Epic Games Store del 28 agosto sono stati svelati: c'è un ottimo titolo di Amanita Design

Epic Games Store ha svelato i nuovo gioco gratuiti della prossima settimana: a partire dal 28 agosto e fino al 4 settembre avrete modo di scaricare Machinarium e Make Way . Come sempre, una volta aggiunto il gioco alla vostra libreria sarà vostro per sempre e potete riscaricarlo senza limiti.

I dettagli sui giochi gratis dell'Epic Games Store

Machinarium è una avventura punta e clicca per giocatore singolo di Amanita Desing che ci mette nei panni di un piccolo robot, Josef, che deve salvare la propria fidanzata Berta rapita da una banda che vive nella vicina città. Dovremo quindi superare una serie di semplici puzzle, raccogliendo oggetti e interagendo con gli abitanti della città. L'intero gioco avviene senza dialoghi scritti, ma con una serie di vignette che suggeriscono cosa è successo e cosa dobbiamo fare per completare l'opera.

Make Way è in invece un gioco di guide con macchine che devono scontrarsi in pericolosi percorsi che si intersecano con binari dei treni o che passano sopra cilindri rotanti che possono lanciarti fuori pista. Si può giocare da soli oppure online, con il supporto al cross-platform. Inoltre, è possibile creare i propri percorsi e, continuando a giocare, si sbloccano nuovi pezzi e pericoli da inserire nei tracciati, oltre che nuovi veicoli con diversi stili.

