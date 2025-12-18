Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 18 dicembre è disponibile: avete solo 24 ore!

Avete infatti solo 24 ore per richiedere il gioco e aggiungerlo alla vostra libreria, visto che in questo periodo i regali di Epic Games Store sono quotidiani.

Che gioco è Jotunnslayer: Hordes of Hel

Jotunnslayer: Hordes of Hel è un roguelite con visuale dall'alto nel quale dobbiamo combattere all'interno dei regni oscuri della mitologia norrena. Ondate di nemici si infrangeranno contro di noi e dovremo sfruttare le benedizioni delle divinità vichinghe per avere la meglio e arrivare preparati alle battaglie contro i boss.

In questa avventura d'azione potremo scegliere un personaggio tra i vari a nostra disposizione, tutti dotati di abilità, capacità e armi uniche. Dovremo ovviamente esplorare il gioco e imparare a creare le combinazioni più potenti per avere la meglio contro le Orde di Hel.

Al momento della scrittura pare che la pagina di Jotunnslayer: Hordes of Hel abbia qualche problema di caricamento (troppe persone che cercano di ottenere il videogioco sapendo di avere solo 24 ore?) e, inoltre, al primo caricamento il gioco non è apparso come gratuito (ma aggiornando la pagina la situazione si è risolta). Fate quindi attenzione a non pagare per sbaglio il videogioco!

Il gioco del 19 dicembre è invece misterioso perciò dovremo attendere domani per sapere di cosa si tratta. Potete trovare il più recente gioco gratuito dell'Epic Games Store a questa pagina.