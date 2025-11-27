Epic Games Store svela i giochi gratis del 4 dicembre, tra indagini bizzarre e party game

La prassi è la solita: avrete una settimana di tempo per reclamare i videogiochi in questione una volta che verranno resi disponibile nello store di Epic Games a questo indirizzo . Dopo averli aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

L' Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis che verranno offerti a tutti i giocatori la prossima settimana. A partire dal 4 dicembre potrete aggiungere alla vostra raccolta The Darkside Detective e Jackbox Party Pack 4 .

Una panoramica dei nuovi regali di Epic Games Store

The Darkside Detective è un'avventura punta e clicca in pixel art che mescola mistero, comicità e atmosfere paranormali. Il protagonista è Francis McQueen, investigatore dell'occulto della città di Twin Lakes, affiancato dal collega Dooley. Insieme affrontano nove casi brevi ma intensi, ricchi di enigmi e dialoghi ironici. Lo stile retrò e le citazioni pop anni '80 e '90 rendono il gioco unico, capace di trasformare temi cupi in un'esperienza leggera e accessibile.

La serie Jackbox Party Pack è una raccolta di videogiochi di società digitali, pensata per rendere le serate con amici divertenti e interattive. La raccolta numero 4 include cinque giochi di società digitali che spaziano dal bluff al disegno collaborativo, passando per sfide di creatività e comicità. Li abbiamo elencati di seguito:

Fibbage 3 : terzo capitolo del classico gioco di bluff, con la nuova modalità "Fibbage: Enough About You", dove si indovinano curiosità sugli amici.

: terzo capitolo del classico gioco di bluff, con la nuova modalità "Fibbage: Enough About You", dove si indovinano curiosità sugli amici. Survive the Internet : i giocatori manipolano i commenti altrui in modo esilarante, creando contesti assurdi e divertenti.

: i giocatori manipolano i commenti altrui in modo esilarante, creando contesti assurdi e divertenti. Monster Seeking Monster : un dating game in cui i partecipanti, nei panni di mostri con poteri speciali, cercano di conquistarsi a vicenda.

: un dating game in cui i partecipanti, nei panni di mostri con poteri speciali, cercano di conquistarsi a vicenda. Bracketeering : sfide a eliminazione in cui si votano le risposte più folli o creative, con un sistema a tornei.

: sfide a eliminazione in cui si votano le risposte più folli o creative, con un sistema a tornei. Civic Doodle: gioco di disegno collaborativo dove i giocatori migliorano (o peggiorano) schizzi già esistenti, creando opere sempre più assurde.

Che ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store in arrivo giovedì prossimo? Vi segnaliamo anche sono disponibili i regali di questa settimana.