Dying Light: The Beast riceve oggi il grosso update 1.4 con New Game Plus, Livelli Leggenda e tanto altro

Techland ha lanciato oggi il grosso aggiornamento 1.4 per Dying Light: The Beast, che aggiunge numerose caratteristiche interessanti al nuovo survival horror, come il New Game Plus, i Livelli Leggenda e diverse altre novità.

L'update dovrebbe essere già disponibile in queste ore sulle varie piattaforme, e richiede un download piuttosto sostanzioso che introduce numerosi elementi, tra nuovi contenuti, correzioni e miglioramenti tecnici al gioco.

Gli elementi principali sono quelli riportati anche nel messaggio pubblicato da Techland su X e visibile qui sotto, ma ci sono anche diverse altre novità, soprattutto all'interno della patch collegata.