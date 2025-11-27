0

Dying Light: The Beast riceve oggi il grosso update 1.4 con New Game Plus, Livelli Leggenda e tanto altro

Dying Light: The Beast si aggiorna con il grosso update 1.4 che porta con sé tante novità, rilanciando il survival horror di Techland con varie nuove caratteristiche interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/11/2025
Techland ha lanciato oggi il grosso aggiornamento 1.4 per Dying Light: The Beast, che aggiunge numerose caratteristiche interessanti al nuovo survival horror, come il New Game Plus, i Livelli Leggenda e diverse altre novità.

L'update dovrebbe essere già disponibile in queste ore sulle varie piattaforme, e richiede un download piuttosto sostanzioso che introduce numerosi elementi, tra nuovi contenuti, correzioni e miglioramenti tecnici al gioco.

Gli elementi principali sono quelli riportati anche nel messaggio pubblicato da Techland su X e visibile qui sotto, ma ci sono anche diverse altre novità, soprattutto all'interno della patch collegata.

Un po' di novità in arrivo

Una delle novità maggiori è l'introduzione del New Game Plus, o Nuova Partita+, ovvero la possibilità di ripercorrere l'itero gioco dopo averlo concluso una prima volta, ma mantenendo potenziamenti ed equipaggiamento già ottenuti.

In questa modalità le sfide sono maggiori con i nemici che diventano più potenti, ma anche il protagonista parte ovviamente da una base decisamente avvantaggiata, facendo evolvere in maniera sostanziale l'esperienza.

Techland ha anche ampliato i Livelli Leggenda, riprendendo il classico sistema di progressione endgame di Dying Light, che estende le abilità oltre lo skill tree principale per aprire ulteriori possibilità di miglioramento.

Una volta che i giocatori raggiungono il Livello 15, tutti gli XP guadagnati vengono convertiti in XP Leggenda, con la possibilità di ottenere maggiori quantità di XP attraverso il New Game+.

Ogni Livello Leggenda garantisce Punti Leggenda che possono essere spesi per potenziamenti passivi come aumento della salute, statistiche di combattimento migliorate e prestazioni più potenti in modalità Bestia.

L'aggiornamento porta con sé anche miglioramenti grafici, con un'evoluzione del Ray Tracing che migliora il sistema di illuminazione e numerosi aggiustamenti che risolvono oltre 70 problemi di natura grafica, tra cui texture, elementi fluttuanti, clipping e architettura disallineata, rendendo il gioco più fluido e visivamente ricco.

Nel frattempo, Techland è tornata anche a lavorare su Dying Light 2 per proporre nuovi contenuti.

