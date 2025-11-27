The First Berserker: Khazan e altri 4 giochi sono gratis nel fine settimana per gli abbonati a Xbox Game Pass

Anche questo fine settimana Microsoft mette a disposizione dei giocatori Xbox una serie di giochi in prova gratuita. La selezione questa volta include anche l'apprezzato action GDR The First Berseker: Khazan e altri quattro giochi. Alcuni sono accessibili per tutti, altri invece solo per gli iscritti a Xbox Game Pass (Ultimate, Premium o Essential). Li abbiamo elencati di seguito:

Come accedere ai giochi in prova

Tutti i titoli sopracitati sono disponibili per la prova gratuita da oggi fino a domenica 30 novembre. Vi basta raggiungere la pagina dedicata di ogni titolo dallo store Xbox, a questo link, e avviare il download del/dei titolo/li che vi interessano.

Tra i giochi in prova proposti questa settimana spicca sicuramente The First Berserker: Khazan. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco di ruolo d'azione hardcore sviluppato da Nexon e incentrato sull'universo di Dungeon Fighter Online. Nel gioco vestiamo i panni di Khazan, un tempo paladino dell'Impero Pell Los, ora un bersaglio da abbattere.

Sfuggendo a una caccia spietata, dovrà riprendere in mano la sua spada e rivendicare la propria innocenza. In un mondo ostile e corrotto, Khazan dovrà affrontare nemici potenti, riaccendere le fiamme della sua antica gloria e scatenare la furia di un berserker per vendicarsi di coloro che lo hanno tradito. Il gioco presenta un livello di sfida elevato di base e un sistema di combattimento caratterizzato da ritmi serratissimi, con il protagonista che può esibirsi in rapide combo e attacchi con varie tipologie di armi, come spadoni e lance. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di The First Berserker: Khazan.