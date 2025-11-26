Xbox Cloud Gaming si espande, cresce del 45% l'utilizzo da parte degli abbonati a Game Pass

Microsoft ha sta portando l'ecosistema Xbox a portata di mano di sempre più giocatori, espandendo la diffusione di Xbox Cloud Gaming in nuovi paesi come l'India. Il servizio è ora disponibile in 29 stati, e l'azienda ha già dichiarato di voler estendere ulteriormente il supporto in futuro.

Parallelamente, il colosso di Redmond ha condiviso dati che confermano la crescita del cloud gaming: le ore di utilizzo da parte degli abbonati a Game Pass sono aumentate del 45% rispetto allo scorso anno. Anche i giocatori console stanno sfruttando sempre di più la flessibilità dello streaming, con un incremento del 45% del tempo di utilizzo su console e del 24% su altri dispositivi. In mercati come Argentina e Brasile, il numero di ore giocate in cloud e di utenti è addirittura raddoppiato.