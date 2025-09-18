1

Gaming Copilot arriva oggi in beta su PC Windows e a ottobre sull'app Xbox per mobile

  • L'assistente di gioco Gaming Copilot oggi debutta in versione beta su PC Windows e presto sarà disponibile anche su dispositivi mobile.

    NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/09/2025
    Un esempio di Gaming Copilot

    Xbox ha annunciato il lancio di Gaming Copilot (Beta), l'assistente IA pensato per migliorare l'esperienza videoludica. A partire da oggi, 18 settembre, sarà disponibile per i giocatori PC tramite Game Bar, mentre arriverà sull'app Xbox per dispositivi mobile durante il corso del mese di ottobre.

    Questa versione videoludica dell'IA Copilot punta a dare una mano ai giocatori in vari modi, ad esempio consigliando titoli in base alle loro preferenze e offrendo consigli specifici nei giochi per migliorare le nostre abilità.

    Aiuti in tempo reale

    In particolare, Gaming Copilot può spiegare meccaniche di gioco, suggerire strategie, aiutare con missioni complesse e persino fornire riepiloghi personalizzati delle sessioni di gioco. Stando alle informazioni condivise da Microsoft, non solo Gaming Copilot riconosce il gioco a cui state giocando, ma riesce a capire anche cosa sta succendo a schermo in tempo reale. Di conseguenza può offrire consigli in tempo reale su come abbattere il boss che state affrontando oppure potrete chiedergli un riassunto della storia di un PNG con cui state interagendo.

    Un esempio di Gaming Copilot su mobile
    Copilot di Microsoft sarà disponibile nei televisori Samsung Copilot di Microsoft sarà disponibile nei televisori Samsung

    Gli utenti possono interagire con l'assistente senza interrompere l'azione tramite comandi vocali, grazie alla funzione "Push to Talk" e Mini Mode (un widget pensato per le interazioni più lunghe) su PC e al microfono integrato su mobile.

    Il debutto su PC e mobile è solo l'inizio: Xbox ha confermato che il servizio sarà ottimizzato anche per dispositivi portatili come ROG Ally e che in futuro arriverà anche su console Xbox.

