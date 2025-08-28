Copilot di Microsoft sarà disponibile nei televisori Samsung

Copilot, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, è in arrivo sui televisori Samsung, grazie a una partnership annunciata dalle due aziende. Inoltre, è previsto l'arrivo anche sugli smart monitor, ma vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
L’assistente virtuale
Samsung e Microsoft hanno annunciato una collaborazione. Copilot arriverà in particolare sui televisori usciti nel 2025, nonché sugli Smart Monitor, precisamente su questi modelli:
- Micro RGB
- Neo QLED
- OLED
- The Frame Pro
- The Frame
- Smart Monitor M7, M8 e M9 (2025)
Gli utenti potranno decidere se utilizzare Vision AI, di Samsung, o se optare per Copilot. Come funzionerà esattamente? Secondo quanto spiegato da Samsung, basterà premere un semplice tasto sul telecomando per avviare Copilot, o in alternativa utilizzare un comando vocale.
Con l'assistente potrete approfondire, fare ricerche e interagire con i contenuti direttamente dal televisore, rendendo la vostra esperienza ancora più semplice e personalizzata. "Grazie alle nostre partnership aperte in ambito AI, Samsung sta definendo un nuovo standard per gli schermi basati sull'intelligenza artificiale. Copilot semplifica e rende facile ottenere rapidamente ciò di cui hai bisogno attraverso esperienze personalizzate, che tu voglia imparare qualcosa di nuovo, divertirti, affrontare le attività quotidiane o altro ancora", si legge.
Un’esperienza personalizzata
Copilot è accessibile dalla homescreen di Tizen, attraverso Samsung Daily+ o tramite Click to Search. "Grazie all'interazione vocale naturale, Copilot offre raccomandazioni personalizzate, informazioni pertinenti ed esperienze di apprendimento interattive. Se gli spettatori sono curiosi di sapere cosa stanno guardando o vogliono approfondire un argomento, Copilot può rispondere istantaneamente per condividere informazioni rapide su attori o atleti, riassumere trame, supportare l'apprendimento di lingue straniere o aiutare a scomporre concetti complessi, il tutto dallo schermo più grande della casa dell'utente".
Per ora non sappiamo esattamente quando potremo provare Copilot sui televisori Samsung, ma vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito.