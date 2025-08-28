Copilot di Microsoft sarà disponibile nei televisori Samsung

Copilot, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, è in arrivo sui televisori Samsung , grazie a una partnership annunciata dalle due aziende. Inoltre, è previsto l'arrivo anche sugli smart monitor, ma vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

L’assistente virtuale

Samsung e Microsoft hanno annunciato una collaborazione. Copilot arriverà in particolare sui televisori usciti nel 2025, nonché sugli Smart Monitor, precisamente su questi modelli:

Micro RGB

Neo QLED

OLED

The Frame Pro

The Frame

Smart Monitor M7, M8 e M9 (2025)

Gli utenti potranno decidere se utilizzare Vision AI, di Samsung, o se optare per Copilot. Come funzionerà esattamente? Secondo quanto spiegato da Samsung, basterà premere un semplice tasto sul telecomando per avviare Copilot, o in alternativa utilizzare un comando vocale.

Copilot su TV Samsung

Con l'assistente potrete approfondire, fare ricerche e interagire con i contenuti direttamente dal televisore, rendendo la vostra esperienza ancora più semplice e personalizzata. "Grazie alle nostre partnership aperte in ambito AI, Samsung sta definendo un nuovo standard per gli schermi basati sull'intelligenza artificiale. Copilot semplifica e rende facile ottenere rapidamente ciò di cui hai bisogno attraverso esperienze personalizzate, che tu voglia imparare qualcosa di nuovo, divertirti, affrontare le attività quotidiane o altro ancora", si legge.