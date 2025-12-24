Samsung annuncia il primo monitor Odyssey 3D 6K e nuovi modelli per ridefinire il gaming competitivo

Samsung ha annunciato i nuovi monitor della gamma Odyssey , con diverse novità che promettono esperienze ancora più immersive e convincenti. Si tratta chiaramente della line-up 2026, ma il protagonista assoluto non può non essere il primo Odyssey 3D 6K , seguito dall'Odyssey G6 e tre nuovi modelli Odyssey G8. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Troviamo inoltre risoluzione 6K e frequenza di aggiornamento di 165Hz potenziabile fino a 330Hz con Dual Mode , nonché tempo di risposta di 1 ms per un'esperienza ancora più fluida. Tra i titoli ottimizzati con effetti 3D troviamo Stellar Blade, Lies of P: Overture e The First Berserker: Khazan.

Partiamo dall'Odyssey 3D che, come vi abbiamo già anticipato, è il primo monitor da gaming 3D 6K al mondo. Si tratta precisamente del modello G90XH da 32" con tecnologia glasses-free , con tracciamento oculare in tempo reale e un sistema che regola profondità e prospettiva in base alla posizione dell'osservatore, quindi dimenticatevi dei classici occhiali.

Gli altri monitor della gamma Odyssey

Passiamo al monitor Odyssey G6 da 27", con frequenza di aggiornamento da 1.040Hz (attivata solo quando si opera in risoluzione HD) e QHD nativo fino a 600Hz. Questo monitor è in grado di migliorare istantaneamente le prestazioni, per immagini ancora più nitide.

Monitor Odyssey G6

Il monitor Odyssey G8 sarà disponibile nelle versioni 6K, 5K e OLED, in base alle proprie preferenze ed esigenze (e alla fascia di prezzo, ovviamente). Questi modelli sono stati progettati per offrire un buon equilibrio tra risoluzione e velocità.

La versione G8 (G80HS) è da 32", 6K e frequenza di aggiornamento di 165Hz con Dual Mode che supporta fino a 330Hz in modalità 3K.

Monitor Odyssey G8

La versione G8 da 27" (G80HF) offre una risoluzione 5K con supporto nativo fino a 180Hz e 360Hz con Dual Mode in QHD. Inoltre, l'Odyssey OLED G8 (G80SH) è da 32" e combina un pannello QD-OLED 4K con frequenza di aggiornamento di 240Hz, tecnologia Glare Free e altri dettagli come una luminosità di 300 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Lato connettività troviamo DisplayPort 2.1 (UHBR20), mentre tutti e tre i modelli supportano AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync Compatible.

Tutti questi monitor saranno presentati ufficialmente al CES 2026 dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. Vi aggiorneremo con ulteriori caratteristiche, uscita e prezzi.