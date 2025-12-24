Samsung annuncia il primo monitor Odyssey 3D 6K e nuovi modelli per ridefinire il gaming competitivo

Samsung ha annunciato i nuovi monitor della gamma Odyssey, con diverse novità che promettono esperienze ancora più immersive e convincenti. Si tratta chiaramente della line-up 2026, ma il protagonista assoluto non può non essere il primo Odyssey 3D 6K, seguito dall'Odyssey G6 e tre nuovi modelli Odyssey G8. Vediamo quindi tutti i dettagli.
Caratteristiche del monitor Odyssey 3D da 6K
Partiamo dall'Odyssey 3D che, come vi abbiamo già anticipato, è il primo monitor da gaming 3D 6K al mondo. Si tratta precisamente del modello G90XH da 32" con tecnologia glasses-free, con tracciamento oculare in tempo reale e un sistema che regola profondità e prospettiva in base alla posizione dell'osservatore, quindi dimenticatevi dei classici occhiali.
Troviamo inoltre risoluzione 6K e frequenza di aggiornamento di 165Hz potenziabile fino a 330Hz con Dual Mode, nonché tempo di risposta di 1 ms per un'esperienza ancora più fluida. Tra i titoli ottimizzati con effetti 3D troviamo Stellar Blade, Lies of P: Overture e The First Berserker: Khazan.
Gli altri monitor della gamma Odyssey
Passiamo al monitor Odyssey G6 da 27", con frequenza di aggiornamento da 1.040Hz (attivata solo quando si opera in risoluzione HD) e QHD nativo fino a 600Hz. Questo monitor è in grado di migliorare istantaneamente le prestazioni, per immagini ancora più nitide.
Il monitor Odyssey G8 sarà disponibile nelle versioni 6K, 5K e OLED, in base alle proprie preferenze ed esigenze (e alla fascia di prezzo, ovviamente). Questi modelli sono stati progettati per offrire un buon equilibrio tra risoluzione e velocità.
La versione G8 (G80HS) è da 32", 6K e frequenza di aggiornamento di 165Hz con Dual Mode che supporta fino a 330Hz in modalità 3K.
La versione G8 da 27" (G80HF) offre una risoluzione 5K con supporto nativo fino a 180Hz e 360Hz con Dual Mode in QHD. Inoltre, l'Odyssey OLED G8 (G80SH) è da 32" e combina un pannello QD-OLED 4K con frequenza di aggiornamento di 240Hz, tecnologia Glare Free e altri dettagli come una luminosità di 300 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Lato connettività troviamo DisplayPort 2.1 (UHBR20), mentre tutti e tre i modelli supportano AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync Compatible.
Tutti questi monitor saranno presentati ufficialmente al CES 2026 dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. Vi aggiorneremo con ulteriori caratteristiche, uscita e prezzi.