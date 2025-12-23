Un giocatore di Hollow Knight: Silksong ha usato le provocazioni di Hornet per sconfiggere tutti i boss

In Hollow Knight: Silksong c'è un tasto che consente a Hornet , la protagonista, di provocare gli avversari urlando "Garama!". Sicuramente chi ci ha giocato saprà di cosa stiamo parlando. Probabile però che molti non si siano resi conto che colpire un nemico con una provocazione lo danneggia. Più probabile ancora che anche sapendolo, nessuno abbia provato a usare le provocazioni come armi, visto che fanno un danno limitato. Sicuramente sono utili per attirare i nemici, ma è tutto qui. Che direste però, se vi raccontassimo la storia di un giocatore che ha sconfitto tutti i boss del gioco usando solo le provocazioni?

L'eroe di oggi

L'eroe del giorno è lo youtuber Bloblumordthe3rd, che ha chiamato la sua run "Garama%". Sta pubblicando un video a settimana circa, per mostrare i suoi progressi. Non è velocissimo, visto che la sfida è davvero ardua, ma vederlo sconfiggere boss come La Giudice solo urlandole addosso è a suo modo uno spettacolo.

Certo, ogni combattimento dura un'eternità, perché i momenti in cui piazzare i colpi sono pochi e i danni sono ridotti, però, volete mettere? Sicuramente da apprezzare è la sua conoscenza estrema dei pattern nemici.

Interessante che molti dei commenti ai suoi video appaiano sorpresi proprio dal semplice fatto che la provocazione infligge danni. Naturalmente c'è anche tanta ammirazione per la folle impresa: "È come guardare Sisifo spingere il masso e vincere", ha scritto ad esempio l'utente ParrotingCrow.

Secondo Bloblumordthe3rd, il "Garama" di Hornet infligge in totale sei danni con il Sigillo del Cacciatore equipaggiato. Nemmeno pochissimi. Per fare un confronto: l'Ago, l'arma di Hornet, infligge cinque danni all'inizio del gioco e 21 quando è completamente potenziato.

Diciamo che è davvero impossibile non fare il tifo per lui. In attesa che arrivi l'espansione gratuita, prevista per il 2026.