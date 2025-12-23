L'autore ha descritto Mewgenics come una specie di Magic The Gathering ma con i gatti che sco***o

Ha parlato del gioco al Windbreaker Podcast, dove gli è stato chiesto di fare una sorta di presentazione per spiegare cos'è Mewgenics. La prima informazione che ha voluto far conoscere è che, nonostante i gatti, " non ci sono peni , non ho mai disegnato uno dei loro peni". Il che deve essere sicuramente un dettaglio importante. Del resto Mc Millen è un simpaticone. In realtà, ha poi precisato che "probabilmente ci sono uno o due peni, ma non sui gatti che scopano".

Edmund McMillen , autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy, ha dato una strana definizione di Mewgenics , il suo nuovo strategico pieno di gatti. Sostanzialmente lo ha definito un "Magic The Gathering" "pieno di gatti che scopano".

Ci sono i gatti, questo è chiaro

Finito che l'essenziale, McMillen ha spiegato il processo con cui si allevano i gatti e li si conduce all'avventura. "Ogni volta che vai all'avventura, assegni una classe ai tuoi gatti come faresti in D&D e selezioni le abilità come in un deckbuilder". Qui McMillen ha sottolineato che nel gioco ci sarà una quantità enorme di oggetti per i gatti, per poi continuare: "è molto D&D". Al che il conduttore del podcast, Jack Packard, ha provato a riassumere il gioco: "È D&D ma con gatti che scopano".

A McMillen è stato poi chiesto quali giochi abbiano influenzato Mewgenics e qui è spuntato Magic: The Gathering come influenza principale: "È una cosa un po' astratta, perché la gente vedrà solo un gioco a turni con gatti che scopano e non capirà cosa intendo. Ma è c'è dentro molto di Magic: The Gathering." Ha anche paragonato i diversi gatti alle carte di Magic, dato che sono pensati per dare ai giocatori modo di adattarsi e di sviluppare stili di gioco differenti, fino alla possibilità di rompere il gioco in vari modi.

È stato inoltre rivelato che il gioco contiene diversi cameo (inclusi i conduttori del WindBreaker Podcast, Packard e Yahtzee Croshaw). In particolare, David Harbour di Stranger Things e The Thunderbolts, che è un fan di The Binding of Isaac. Anche Barbara Crampton, l'attrice di The Young and the Restless, e Gene Ween, frontman dei Ween hanno prestato le loro voci al gioco perché i loro figli sono fan di Isaac. C'è anche un altro grosso cameo, ma McMillen non vuole ancora svelarlo.