L'autore ha descritto Mewgenics come una specie di Magic The Gathering ma con i gatti che sco***o

Edmund McMillen, autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy, ha dato una strana definizione di Mewgenics, il suo nuovo strategico pieno di gatti. Sostanzialmente lo ha definito un "Magic The Gathering" "pieno di gatti che scopano".
Ha parlato del gioco al Windbreaker Podcast, dove gli è stato chiesto di fare una sorta di presentazione per spiegare cos'è Mewgenics. La prima informazione che ha voluto far conoscere è che, nonostante i gatti, "non ci sono peni, non ho mai disegnato uno dei loro peni". Il che deve essere sicuramente un dettaglio importante. Del resto Mc Millen è un simpaticone. In realtà, ha poi precisato che "probabilmente ci sono uno o due peni, ma non sui gatti che scopano".
Ci sono i gatti, questo è chiaro
Finito che l'essenziale, McMillen ha spiegato il processo con cui si allevano i gatti e li si conduce all'avventura. "Ogni volta che vai all'avventura, assegni una classe ai tuoi gatti come faresti in D&D e selezioni le abilità come in un deckbuilder". Qui McMillen ha sottolineato che nel gioco ci sarà una quantità enorme di oggetti per i gatti, per poi continuare: "è molto D&D". Al che il conduttore del podcast, Jack Packard, ha provato a riassumere il gioco: "È D&D ma con gatti che scopano".
A McMillen è stato poi chiesto quali giochi abbiano influenzato Mewgenics e qui è spuntato Magic: The Gathering come influenza principale: "È una cosa un po' astratta, perché la gente vedrà solo un gioco a turni con gatti che scopano e non capirà cosa intendo. Ma è c'è dentro molto di Magic: The Gathering." Ha anche paragonato i diversi gatti alle carte di Magic, dato che sono pensati per dare ai giocatori modo di adattarsi e di sviluppare stili di gioco differenti, fino alla possibilità di rompere il gioco in vari modi.
È stato inoltre rivelato che il gioco contiene diversi cameo (inclusi i conduttori del WindBreaker Podcast, Packard e Yahtzee Croshaw). In particolare, David Harbour di Stranger Things e The Thunderbolts, che è un fan di The Binding of Isaac. Anche Barbara Crampton, l'attrice di The Young and the Restless, e Gene Ween, frontman dei Ween hanno prestato le loro voci al gioco perché i loro figli sono fan di Isaac. C'è anche un altro grosso cameo, ma McMillen non vuole ancora svelarlo.