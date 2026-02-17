Mewgenics ha venduto più di un milione di copie e guadagnato un sacco di soldi

Lo dobbiamo ripetere ancora una volta: Mewgenics è un successo. Quanto grande per l'esattezza? Un milione di copie vendute . Forse se comparato a grandi titoli potrebbe sembrare cosa da poco, ma essendo un indie sviluppato da un paio di persone (più collaboratori, si intende) si tratta di un numero notevole, soprattutto considerando che è stato ottenuto in pochi giorni.

I risultati di Mewgenics

Mewgenics avrebbe infatti generato circa 25 milioni di dollari di reddito lordo. Rhys Elliott, analista di Alinea Analytics, afferma che per il momento il gioco strategico e roguelite è il secondo titolo che ha ricavato di più nel 2026, dietro solo a Nioh 3, che è però venduto a 80€ invece di 30€.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'annuncio delle vendite di Mewgenics viene da Tyler Glaiel, uno dei due creatori dell'opera felina. Non è inoltre l'unico traguardo notevole raggiunto dal gioco, visto che al lancio ha superato Overwatch, Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 in termini di giocatori contemporanei.

Questo successo ha reso sicuro l'arrivo di Mewgenics su console e anche lo sviluppo di un DLC, anche se entrambi i contenuti richiederanno un po' di tempo. Diteci, voi ci state giocando? Cosa ne pensate?