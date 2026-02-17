Su Netflix in Italia domina una serie sul Gran Turismo, ma non è l'unica novità della settimana

Netflix ha reso disponibile le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 9 al 15 febbraio e ci permette così di vedere che lo show del momento per gli abitanti dello Stivale è una serie dedicata al Gran Turismo italiano. Vediamo subito la Top 10:

Motorvalley - Stagione 1 The Lincoln Lawyer - Stagione 4 Unfamiliar - Stagione 1 Bridgerton - Stagione 4 Jeffrey Epstein: Filthy Rich - Mini serie Salvador - Stagione 1 Lead Children - Mini serie Sullivan's Crossing - Stagione 3 Sullivan's Crossing - Stagione 2 His & Hers - Mini serie

Come detto, a dominare è Motorvalley che parla di una ereditiera (Giulia Michelini) che desidera riprendere il controllo dell'impero automobilistico di famiglia e ingaggia una pilota spericolata (Caterina Forza) e un allenatore dal passato difficile (Luca Argentero) per farli competere nel campionato italiano di Gran Turismo. Le altre novità della settimana sono invece Jeffrey Epstein: Filthy Rich, Salvador, Lead Children e Sullivan's Crossing Stagione 3.