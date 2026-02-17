0

Su Netflix in Italia domina una serie sul Gran Turismo, ma non è l'unica novità della settimana

Possiamo ora vedere le classifiche dei film e delle serie TV più viste in Italia su Netflix nell'ultima settimana e scoprire così che a dominare è una serie sul Gran Turismo. Vediamo di cosa parla.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/02/2026
I protagonisti di Motorvalley davanti a delle automobili da corsa

Netflix ha reso disponibile le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 9 al 15 febbraio e ci permette così di vedere che lo show del momento per gli abitanti dello Stivale è una serie dedicata al Gran Turismo italiano. Vediamo subito la Top 10:

  1. Motorvalley - Stagione 1
  2. The Lincoln Lawyer - Stagione 4
  3. Unfamiliar - Stagione 1
  4. Bridgerton - Stagione 4
  5. Jeffrey Epstein: Filthy Rich - Mini serie
  6. Salvador - Stagione 1
  7. Lead Children - Mini serie
  8. Sullivan's Crossing - Stagione 3
  9. Sullivan's Crossing - Stagione 2
  10. His & Hers - Mini serie

Come detto, a dominare è Motorvalley che parla di una ereditiera (Giulia Michelini) che desidera riprendere il controllo dell'impero automobilistico di famiglia e ingaggia una pilota spericolata (Caterina Forza) e un allenatore dal passato difficile (Luca Argentero) per farli competere nel campionato italiano di Gran Turismo. Le altre novità della settimana sono invece Jeffrey Epstein: Filthy Rich, Salvador, Lead Children e Sullivan's Crossing Stagione 3.

I film più visti in Italia su Netflix

Ecco invece la Top 10 dei lungometraggi:

  1. La vita va così
  2. State of Fear
  3. Overboard
  4. The Big Fake
  5. KPOP Demon Hunters
  6. How to be single
  7. The Rip
  8. Norbit
  9. The Grand Budapest Hotel
  10. Yoh! Bestie

Oltre al solito KPOP Demon Hunters che non pare voler mollare la Top 10 (siamo a 31 settimane di permanenza di fila), i film di successo sono The Big Fake (4 settimane) e The Rip (5 settimane).

Le novità invece sono State of Fear (una avvocata con legami con la malavita deve stringere un accordo con la polizia per salvare la nipote rapita a San Paolo), How to be single (una commedia romantica del 2016), Norbit (il noto film del 2007 con Eddie Murphy), The Grand Budapest Hotel (il film del 2014 di Wes Anderson) e Yoh! Bestie (una commedia romantica appena distribuita).

Segnaliamo infine che Warner Bros. valuta la riapertura delle trattative di vendita con Paramount dopo l'offerta aggiornata: nuova asta con Netflix?

