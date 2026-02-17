Su Netflix in Italia domina una serie sul Gran Turismo, ma non è l'unica novità della settimana

Netflix ha reso disponibile le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 9 al 15 febbraio e ci permette così di vedere che lo show del momento per gli abitanti dello Stivale è una serie dedicata al Gran Turismo italiano. Vediamo subito la Top 10:
- Motorvalley - Stagione 1
- The Lincoln Lawyer - Stagione 4
- Unfamiliar - Stagione 1
- Bridgerton - Stagione 4
- Jeffrey Epstein: Filthy Rich - Mini serie
- Salvador - Stagione 1
- Lead Children - Mini serie
- Sullivan's Crossing - Stagione 3
- Sullivan's Crossing - Stagione 2
- His & Hers - Mini serie
Come detto, a dominare è Motorvalley che parla di una ereditiera (Giulia Michelini) che desidera riprendere il controllo dell'impero automobilistico di famiglia e ingaggia una pilota spericolata (Caterina Forza) e un allenatore dal passato difficile (Luca Argentero) per farli competere nel campionato italiano di Gran Turismo. Le altre novità della settimana sono invece Jeffrey Epstein: Filthy Rich, Salvador, Lead Children e Sullivan's Crossing Stagione 3.
I film più visti in Italia su Netflix
Ecco invece la Top 10 dei lungometraggi:
- La vita va così
- State of Fear
- Overboard
- The Big Fake
- KPOP Demon Hunters
- How to be single
- The Rip
- Norbit
- The Grand Budapest Hotel
- Yoh! Bestie
Oltre al solito KPOP Demon Hunters che non pare voler mollare la Top 10 (siamo a 31 settimane di permanenza di fila), i film di successo sono The Big Fake (4 settimane) e The Rip (5 settimane).
Le novità invece sono State of Fear (una avvocata con legami con la malavita deve stringere un accordo con la polizia per salvare la nipote rapita a San Paolo), How to be single (una commedia romantica del 2016), Norbit (il noto film del 2007 con Eddie Murphy), The Grand Budapest Hotel (il film del 2014 di Wes Anderson) e Yoh! Bestie (una commedia romantica appena distribuita).
