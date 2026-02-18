Svelare un nuovo Super Mario 3D troppo presto sarebbe rischioso, secondo degli ex Nintendo

Cosa hanno detto gli ex Nintendo su Super Mario 3D

Kit Ellis, ex direttore del marketing di Nintendo of America, e Krysta Yang, ex manager delle relazioni con i creator, hanno detto la propria su un nuovo Super Mario 3D all'interno di un recente video pubblicato su YouTube.

Yang dice che "questo è una strategia pericolosa da attuare" per [Nintendo]," spiegando che "abbiamo visto le brutte cose che possono succedere" con un annuncio precoce. Aggiunge che "Nintendo ha visto in prima persona le cose dannose che possono accadere, pensate a Metroid Prime 4, pensate a Tears of the Kingdom"

Rivelando un gioco molto presto, spiega Yang, "ti apri a molti scenari in cui i cambiamenti possono avvenire... e avverranno. E a quel punto dovrai o rimangiarti qualcosa che hai detto o confondere le persone su qualcosa che è successo."

Ellis spiega: "Il gioco verrebbe annunciato, la gente sarebbe felice, e poi un anno dopo direbbero: 'beh, sono di nuovo arrabbiato, dov'è il gioco?'". Chiude affermando che "non c'è motivo per cui debbano bruciare le tappe." La pensate allo stesso modo?

