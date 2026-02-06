Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è l'ennesimo gioco aggiornato da Nintendo

Si tratta di una settimana intensa per Nintendo, che pare aver deciso di aggiornare un sacco di propri giochi tutti assieme. Dopo gli update di Splatoon 3, Super Mario Party Jamboree e Drag x Drive, è ora il turno di un titolo amatissimo o per meglio dire di una coppia di giochi: parliamo chiaramente di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 , la remaster pubblicata su Nintendo Switch e Switch 2 il 2 ottobre 2025.

L'aggiornamento di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono stati aggiornati alla versione 1.3.1, che segue (ovviamente) la versione 1.3.0 pubblicata a dicembre dello scorso anno, che si era occupata di migliorare l'esperienza di gameplay e risolvere alcuni problemi minori.

Entrambe le patch note di Super Mario Galaxy e di Super Mario Galaxy 2, che a livello di software sono considerati due contenuti separati, recitano quanto segue, in traduzione: "Le informazioni del software sono state aggiornate. Nessun contenuto in-game è stato cambiato. Nota: Il software deve essere aggiornato alla versione 1.2.0 o successiva per poter essere eseguito su Nintendo Switch 2."

Come potete leggere, non paiono esserci modifiche sostanziali e di certo i contenuti di gioco non sono cambiati. In ogni caso, è sempre bene aggiornare i propri videogiochi. L'aggiornamento dovrebbe partire in modo automatico, ma potete verificare la versione del videogioco premendo il tasto + sull'icona di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 nella Home di Nintendo Switch e leggere il numero (deve essere 1.3.1, come detto) sotto il nome del gioco. Se così non fosse, potete andare nella sezione aggiornamento software e usare la voce "tramite internet".

