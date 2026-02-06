2

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è l'ennesimo gioco aggiornato da Nintendo

Nintendo sta aggiornando a stretto giro una moltitudine di videogiochi e ora è il turno di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Vediamo quali sono le novità per la raccolta di giochi platform.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/02/2026
Mario con una Stella di Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Si tratta di una settimana intensa per Nintendo, che pare aver deciso di aggiornare un sacco di propri giochi tutti assieme. Dopo gli update di Splatoon 3, Super Mario Party Jamboree e Drag x Drive, è ora il turno di un titolo amatissimo o per meglio dire di una coppia di giochi: parliamo chiaramente di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la remaster pubblicata su Nintendo Switch e Switch 2 il 2 ottobre 2025.

Purtroppo le novità per Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 non sono particolarmente interessanti.

L'aggiornamento di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono stati aggiornati alla versione 1.3.1, che segue (ovviamente) la versione 1.3.0 pubblicata a dicembre dello scorso anno, che si era occupata di migliorare l'esperienza di gameplay e risolvere alcuni problemi minori.

Entrambe le patch note di Super Mario Galaxy e di Super Mario Galaxy 2, che a livello di software sono considerati due contenuti separati, recitano quanto segue, in traduzione: "Le informazioni del software sono state aggiornate. Nessun contenuto in-game è stato cambiato. Nota: Il software deve essere aggiornato alla versione 1.2.0 o successiva per poter essere eseguito su Nintendo Switch 2."

Mario Tennis Fever: abbiamo provato il nuovo corso della serie su Nintendo Switch 2 Mario Tennis Fever: abbiamo provato il nuovo corso della serie su Nintendo Switch 2

Come potete leggere, non paiono esserci modifiche sostanziali e di certo i contenuti di gioco non sono cambiati. In ogni caso, è sempre bene aggiornare i propri videogiochi. L'aggiornamento dovrebbe partire in modo automatico, ma potete verificare la versione del videogioco premendo il tasto + sull'icona di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 nella Home di Nintendo Switch e leggere il numero (deve essere 1.3.1, come detto) sotto il nome del gioco. Se così non fosse, potete andare nella sezione aggiornamento software e usare la voce "tramite internet".

Vi lasciamo infine al nostro riassunto dedicato al Nintendo Direct: Partner Showcase: ecco tutto quello che è stato annunciato.

