Remothered: Red Nun's Legacy, Stormind Games risponde alle accuse

Con un comunicato ufficiale, Stormind Games ha risposto alle accuse che sono state mosse da Chris Darril, autore originale della serie, in seguito all'annuncio di Remothered: Red Nun's Legacy, nei cui materiali Darril non viene menzionato.

"A seguito del recente annuncio di Remothered: Red Nun's Legacy, desideriamo condividere un chiarimento e un aggiornamento riguardanti il franchise", si legge nel messaggio che il team di sviluppo italiano ha pubblicato sui social.

"Remothered: Tormented Fathers è stato il primo progetto sviluppato da Stormind Games e rappresenta l'inizio del percorso del nostro studio. Da allora la serie è cresciuta grazie al lavoro e alla dedizione di molti sviluppatori, artisti e collaboratori di talento che hanno contribuito a costruire l'universo che i giocatori conoscono oggi.

"Diversi anni fa Stormind ha acquisito la proprietà intellettuale di Remothered dal precedente detentore dei diritti per garantire un futuro alla saga. Stormind sta rispettando tutti gli accordi stipulati e continuerà a farlo."

"Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito alla storia di Remothered e restiamo concentrati nell'offrire la migliore esperienza possibile ai fan che hanno supportato la serie fin dall'inizio."